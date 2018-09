‘Rentrée’ do Tesouro deverá ser tranquila com colocação suave de dívida a cinco e 10 anos

Após o intervalo sazonal de dois meses, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP volta ao mercado de dívida pública esta quarta-feira através de um leilão de Obrigações do Tesouro (OT) a cinco e dez anos. O objetivo de colocar um total entre 750 milhões e mil milhões de euros deverá ser atingido sem problemas, dado o momento de calma que as dívidas da periferia da zona euro atravessam no mercado secundário.

“À partida deve correr bem. Vimos recentemente um certo amenizar da questão italiana, que também permitiu a Espanha ir ao mercado”, explicou Filipe Garcia, economista e presidente da IMF- Informação de Mercados Financeiros.

A crise política e a formação de um Governo populista e crítico da União Europeia e do euro causou nervosismo aos investidores no início do verão, mas nos últimos dias os líderes italianos têm suavizado as posições, garantindo que o orçamento para o próximo ano irá obedecer às regras europeias. O alívio dos investidores é claro: a yield da obrigações italianas a 10 anos fechou esta terça-feira nos 2,94%, significativamente abaixo dos 3,24% no final de agosto.