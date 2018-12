Reprogramação do Portugal 2020 vai alavancar investimento de 7,3 mil milhões de euros

Desde que a Comissão Europeia aprovou a proposta do Governo português, no passado dia 7 de dezembro, a reprogramação do Portugal 2020, já foram lançados novos concursos de fundos europeus no valor de 460 milhões de euros, que vão induzir um investimento global de 1,2 mil milhões de euros.

Pedro Marques irá divulgar estes números durante a tarde de hoje, dia 12 de dezembro, na Assembleia da República, em resposta a uma interpelação colocada pelo grupo parlamentar do CDS-PP sobre infraestruturas públicas, num debate que se vai iniciar pelas 15 horas.

Segundo os dados do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, a que o Jornal Económico teve acesso, alguns dos avisos mais relevantes lançados até ao dia de hoje, 12 de dezembro, respeitam ao sistema de incentivos (investimento empresarial), no montante de 284 milhões de euros; à internacionalização das PME, com um valor de 53 milhões de euros; às infraestruturas de saúde (autarquias), com uma verba de 23 milhões de euros; à mobilidade urbana (autarquias), no montante de 32 milhões de euros; e às áreas de localização empresarial, no valor de 20 milhões de euros.

Todos estes primeiros avisos após a reprogramação do Portugal 2020, foram publicados ontem, dia 11 de dezembro.

Pedro Marques vai sublinhar na sua intervenção que a reprogramação do Portugal 2020 envolve cerca de 2,4 mil milhões de euros e vai alavancar um investimento global de 7,3 mil milhões de euros.

De acordo com o ministro do Planeamento e das Infraestrutura, a reprogramação do Portugal 2020 vai privilegiar três setores.

O primeiro deles será território, com incidência nas infraestruturas de saúde, educação, reabilitação urbana e mobilidade, com um envelope financeiro de 1,3 mil milhões de euros de investimento.

A qualificação, entre formação de adultos e ensino profissional será outra área em destaque, com mil milhões de euros de investimento previsto.

E, por fim, as empresas, que poderão beneficiar de cinco mil milhões de euros de investimento com esta reprogramação do Portugal 2020.