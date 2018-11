Requalificação do Miradouro do Adamastor prevê vedação com dois metros de altura

A requalificação do Miradouro de Santa Catarina, em Lisboa, está em curso e, segundo o projeto de requalificação do ateliê de arquitetura paisagista Proap, está prevista a instalação de uma vedação com dois metros de altura à volta de todo o espaço público, e outra mais baixa em redor da zona verde, onde a relva vai ser substituída por arbustos, avança o jornal “Público”.

Apesar da polémica instalada, o miradouro deverá mesmo ter um gradeamento e três portas que permitirão o seu encerramento. “Foi um pedido que a câmara nos fez para poder pensar em, eventualmente, fechar o miradouro à noite”, explica Iñaki Zoilo, um dos arquitetos da Proap que trabalhou no projeto, citado pelo matutino.

O anúncio da Câmara Municipal de Lisboa de que o miradouro ia ter obras e passaria a ter vedação e horários de acesso, em julho, apanhou de surpreendeu, embora um grupo de moradores, que critica a falta de higiene urbana e a insegurança do espaço, saúda a decisão. Por oposição, o grupo de moradores “Libertem o Adamastor!” acusa a autarquia de querer privatizar o miradouro.