Requalificação e reabilitação de escolas do Funchal chega aos 139 mil euros

A requalificação e reabilitação do parque de escolas do Funchal, a cargo do município, chegou aos 139 mil euros. Estas mudanças, ao nível de educativo e recreativo, beneficiaram estabelecimentos escolares em São Martinho, Monte e São Pedro.

“Este ano, foram três as escolas beneficiadas, com investimentos que vêm favorecer a comunidade escolar e conferir novas ferramentas e melhores condições a todos os envolvidos, influenciando o desenvolvimento cognitivo e social das crianças e garantindo o bem-estar e a segurança de todos os intervenientes escolares”, explicou Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Entre os estabelecimentos beneficiados inclui-se a Escola do Monte, que sofreu uma ampliação e beneficiação dos polidesportivos e uma reestruturação integral do parque infantil. Foi criado na EB1/PE da Cruz de Carvalho, um parque infantil e uma nova área recreativa, enquanto que na EB1/PE do Areeiro, foi recuperado o edifício, em que se inclui intervenções nos tetos, zonas de entrada, escadarias e pintura exterior.

“A par de todo o trabalho de manutenção e beneficiação que é feito ao longo do ano nos estabelecimentos de ensino camarários, as mais recentes intervenções concluídas pelo Município do Funchal consubstanciam a visão do atual Executivo do Funchal enquanto Cidade Educadora”, destacou o autarca.