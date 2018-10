Reserva federal norte-americana mantém inflação sob controlo apertado

Ler mais

O presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, insistiu se mantém as expectativas de que a inflação não vai subir, apesar da baixa taxa de desemprego nos Estados Unidos – e na pressão que isso exerce sobe a subida dos preços – mas afirmou que o banco central vai estar pronto para agir “com autoridade” se houver qualquer manifestação nesse sentido.

“Muitos fatores, incluindo uma melhor gestão da política monetária nas últimas décadas, têm reduzido muito os efeitos de um mercado de trabalho ajustado sobre a inflação”, disse Powell num discurso para a Associação Nacional de Economia Empresarial em Boston (Massachusetts).

A taxa de desemprego está fixada nos 3,9%, o nível mais baixo desde o início do século e próximo do pleno emprego, o que levou alguns economistas a alertaram que isso pode forçar uma subida dos preços devido ao aumento salarial.

A combinação de baixa inflação e baixa taxa de desemprego “não é boa demais para ser verdade”, assinalou Powell, que previu que essa realidade continuará por mais algum tempo.

Embora os preços tenham subido nos últimos meses, esse aumento ainda está em torno dos 2% ao ano, a meta estabelecida pelo Fed, que tem um mandato duplo de estabilidade de preços e promoção do pleno emprego.

De qualquer forma, Powell observou que o banco central “está pronto para agir com autoridade” se as expectativas de inflação aumentarem.

Na semana passada, o Fed elevou as taxas de juros em um quarto de ponto pela terceira vez este ano, para entre 2% e 2,25%, em resposta ao “bom momento económico” do país e apesar de a Casa Branca não estar de acordo com essa política de contenção atenta a todo o momento.

A administração de Donald Trump queria que o Fed se abstivesse de aumentar as taxas diretoras, na expectativa de haver uma espécie de ‘boom’ do aumento da capacidade económica das famílias. Trump chegou a insistir várias vezes no assunto, mas o Fed não aceitou e manteve o aumento das taxas para impedir, no futuro, um crescimento pouco controlado da inflação.

Os analistas esperam que a reserva federal consiga realizar um último e quarto ajuste monetário na sua última reunião do ano, em dezembro – coisa que está também dentro dos planos já anunciados pela autoridade reguladora.