Reservas de alojamentos turísticos subiram 45% na primeira semana de maio (com áudio)

As reservas de alojamentos turísticos, tanto em hotéis como em apartamentos registaram um crescimento de 45% na primeira semana do mês de maio em Portugal, de acordo com o relatório publicado pela Avaibook, o software de gestão de reservas do “idealista” esta quinta-feira, 27 de maio.

Entre a semana de 29 de março e 4 de abril e a primeira semana de maio esse aumento foi ainda mais expressivo, situando-se na ordem dos 105%, enquanto na semana de 26 de abril e 2 de maio, período que coincidiu com o fim do estado de emergência em Portugal, o aumento foi de 25% face à semana anterior.

Já os preços das reservas custavam em média no mês de março 107 euros por noite, tendo registado um aumento de 10,6% em maio, para os 118 euros.

Os meses de verão representam 56,2% de todas as reservas efetuadas no início de maio. Tanto nesta semana, como no total de reservas registadas entre final de março e início de maio, registou-se que entre outubro e dezembro o número de agendamentos foi de 2,85%, revelando um sinal de incerteza no futuro que ainda influencia os planos de férias a médio prazo.