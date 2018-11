Residentes do Porto deslocaram-se mais por dia do que os lisboetas

Os residentes na Área Metropolitana do Grande Porto (AMP) fizeram mais deslocações diariamente do que os residentes na Área da Grande Lisboa (AML). Em média, os cidadãos portuenses fizeram 2,72 deslocações por dia, face às 2,60 dos habitantes na capital do país, de acordo com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), através do Inquérito à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas do Porto (AMP) e de Lisboa (AML), realizado em 2017 e divulgado esta terça-feira, 27 de novembro.

As maiores proporções de população móvel foram identificadas, na AMP, nos municípios do Porto (85%) e Matosinhos (83%) enquanto na AML, se destacaram os municípios da Amadora (87,7%) e Odivelas (84,6%). O trabalho foi a principal razão para estas deslocações, tanto no Porto (30,3%) como em Lisboa (30,8%), seguindo-se as compras, com 18,5% e 19,8%, respetivamente.

O automóvel é o principal meio de transporte nas áreas metropolitanas, de forma mais marcante na AMP (67,6) que na AML (58,9%), considerando todos os dias da semana em geral. A taxa de ocupação do automóvel foi de 1,56 pessoas na AMP e de 1,60 na AML.

As deslocações efetuadas pelos residentes do Porto e Lisboa duraram em média 22 minutos e 24,5 minutos, respetivamente. Levando em consideração o subconjunto de deslocações dentro do território de cada área metropolitana, este inquérito registou que, em média, os residentes na AMP gastaram no total de 66,8 minutos por dia em deslocações no território metropolitano, valor que cresce para os 72,5 minutos por dia na AML.

Nos dias úteis, a população móvel foi inferior no Porto (82,9%) face a Lisboa (85,1%), acontecendo o oposto nos dias não úteis, com 71,2% na AMP e 70,9% na AML. Neste inquérito foram apurados os rácios de população móvel sem diferenças sensíveis entre as duas áreas metropolitanas: 78,9% na AMP e 80,4% na AML, tendo por base o intervalo de faixa etária entre os 6 e 84 anos de idade.

Quais os custos das deslocações?

Relativamente às despesas com a mobilidade, foi registado que 46% da população residente na Área Metropolitana do Porto e 56,2% na Área Metropolitana de Lisboa tinham habitualmente despesas com transportes públicos. Na AMP, entre os indivíduos que tiveram este tipo de despesa, 50,2% dos respetivos agregados tinha um gasto mensal de 30 ou mais euros, enquanto na AML este nível de gastos mensais atingiu 69,9% dos agregados.

Em relação aos veículos motorizados, 22,4% dos residentes na AMP e 26,9% na AML tiveram por hábito despesas com estacionamento, mas foram os gastos com as portagens que se revelaram mais habituais na população, tendo sido referidas por 41,5% dos residentes na AMP e 42,2% na AML.