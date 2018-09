Respostas Rápidas: Acusações de assédio podem impedir Kavanaugh de chegar ao Supremo?

Ler mais

Brett Kavanaugh, o candidato republicado, nomeado pelo Presidente Donald Trump, para ocupar o lugar de Anthony M. Kennedy como juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, enfrenta duas acusações que podem ser fatais para a sua carreira política.

Muitos questionam a veracidade das vítimas e das acusações, visto terem acontecido há cerca de 30 anos, enquanto que outros aplaudem-nas por fazerem frente a um dos homens mais influentes da Justiça norte-americana atualmente.

Os casos de assédios sexuais por políticos da Casa Branca continuam a ser noticiados pela imprensa norte-americana e nem sempre os acusados enfrentam as consequências devidas, nomeadamente senadores, governantes e até o próprio Presidente Donald Trump.

O caso de Kavanaugh poderá pôr em causa a legitimidade da justiça norte-americana, que terá de optar entre a carreira exemplar de Kavanaugh ou apoiar as duas vítimas que são questionadas pelo publico norte-americano.

Eis o que precisa de saber sobre o caso.

Quem é Brett Kavanaugh?

Formado em Direito pela Universidade de Yale, Kavannaugh, detém um papel sólido na Casa Branca há quase 20 anos.

O juiz federal de 53 anos, é tido como conservador e tem um longo percurso ligado ao Partido Republicano, tendo sido assessor do antigo Presidente George W. Bush e colaborador de Kenneth Starr, o procurador especial que defendeu o impeachment de Bill Clinton por perjúrio e obstrução de justiça

A nomeação, deverá desequilibrar os pratos da balança do Supremo, reforçando a ala conservadora em debates legais em torno de temas como o aborto, a pena de morte, os direitos dos homossexuais, posse de armas ou políticas de discriminação positiva. Donald Trump descreve-o como “uma das mentes legais mais refinadas e precisas atualmente”, e declarou-o como um juíz que deixará de lado suas opiniões políticas e aplicará a Constituição “como está escrita”.

Paralelamente à sua vida profissional, o conservador é pai de duas filhas, casado e em Washington DC é conhecido por ser uma pessoa próxima da comunidade. Para além de fazer parte do Conselho Diretivo de uma escola básica local, treina a equipa junior de basket, pois é um ”apaixonado” pelo desporto.

Em teoria, o currículo do candidato é exemplar e ”impecável”, segundo Trump: é visto como um par de mãos seguras na capital da Casa Branca. No entanto, com as mais recentes acusações de má conduta sexual contra duas mulheres, a imagem do juíz é posta em causa.

Em que polémicas se viu envolvido?

A bola de neve começou durante as audiências sobre a nomeação de Brett Kavanaugh para o Tribunal Supremo, no ínicio de setembro. O momento crucial desta audiência envolve a senadora e democrata do estado do Havai, Mazie Hirono, que perguntou ao candidato: “Desde que se tornou num adulto legal, já fez pedidos indesejados de favores sexuais ou cometeu qualquer assédio verbal ou físico ou assaltos de natureza sexual?’’. A resposta de Kavanaugh, foi não.

Dias depois, Christine Blasey Ford, uma professora de psicologia da Universidade de Palo Alto, revelou ao ”Washington Post” que Kavanaugh, alegadamente, assediou-a sexualmente há cerca de 35 anos atrás, numa festa em Maryland, quando ela tinha 15 e ele 17 anos.

Na entrevista ao jornal norte-americano, a professora descreve o incidente, dizendo que Kavanaugh atacou-a, tentou despi-la e que colocou as mãos sobre a boca quando tentou pedir ajuda. A alegada vítima passou num teste de detetor de mentiras e a sua terapeuta afirma ter registos de sessões de 2012 em que relata o episódio. O candidato desmente e assegura à imprensa norte-americana nunca ter feito ”nada parecido com o que a acusadora descreve”.

Trump contesta as acusações, dizendo que se o ataque tivesse sido ‘’tão mau quanto ela diz, a acusação teria sido imediatamente apresentada às autoridades policiais locais’’ e insistiu que Ford apresentasse documentos que comprovassem esse incidente com a exata ‘’data, hora e lugar’’.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018

Mas a história não acaba aqui: Deborah Ramirez, no passado domingo, 23 de setembro, admitiu ao ”New Yorker” um incidente que decorreu no ano lectivo de 1983-1984, no primeiro dia de Kavannaugh na Universidade de Yale.

A acusadora, que foi colega do candidato em Yale, conta que o caso terá ocorrido numa festa num dormitório da universidade. Segundo contou à revista, Kavanaugh terá colocado o pénis junto à cara da então colega, levando-a a tocar no membro inadvertidamente, quando tentava afastá-lo do rosto. O incidente terá ocorrido à frente de vários estudantes que, tal como o alegado agressor, se riram do ato e ridicularizaram a colega.

A agência nova-iorquina explicita que a antiga aluna de Yale estava inicialmente reticente em falar abertamente sobre o caso, devido ao facto de ter bebido em excesso nessa festa e por ter algumas falhas na memória. Contudo, ao fim de alguns dias, reforçou que estar convicta das suas memórias e decidiu falar.

O facto do alegado episódio ter acontecido em Maryland, pode vir a ser uma complicação para o testemunho de Kavanaugh pois o estado não tem um estatuto de limitações para crimes. Teoricamente, o candidato pode ser processado criminalmente agora ou no futuro, e o risco inclui um potencial cadastro criminal. Embora fosse menor de idade na época da suposta agressão, a tentativa de violação é um crime pelo qual um acusado menor de idade, em Maryland, pode ser julgado como adulto.

Numa declaração enviada à revista nova-iorquina, Kavanaugh nega a acusação: “Este suposto acontecimento de há 35 anos não aconteceu. As pessoas que me conheciam na altura sabem que isto não aconteceu, e já o disseram. Isto é difamação, pura e simples. Espero depor [no Senado] na quinta-feira e defender o meu bom nome – e a reputação de carácter e integridade que levei toda a vida a construir – contra estas acusações de última hora”.

Há algum fundo de verdade nessas acusações?

O porta-voz da Casa Branca acrescentou que a alegação foi ‘’planeada para derrubar um bom homem’’ e amigos próximos de Brett defenderam-no quando foram contactados pela imprensa norte-americana. O próprio George W, Bush chegou à frente e anunciou estar ao lado de Kavannaugh, dizendo que é um ”bom marido, pai e amigo – um homem de bom carácter”.

Do lado da acusadora, um colega de Ramirez e de Kavanaugh, que não quis ser identificado e que não estava presente na festa, afirmou que já tinha ouvido a história tal como foi agora relatada na revista. Outro antigo estudante que aceitou dar o nome, Richard Oh, recorda ter visto uma aluna a chorar e a contar a mesma história logo após a referida festa, mas não se lembra se seria Ramirez. James Roche, antigo colega de Ramirez, declarou que “se é credível que ela estivesse sozinha com um grupo de rapazes predatórios que acharam que seria engraçado importunar sexualmente uma miúda como a Debbie? Sim, definitivamente. É credível que Kavanaugh fosse um deles? Sim”.

Pelo menos quatro senadores democratas receberam informações sobre a nova denúncia, e dois começaram a investigar as alegações juntamente com o Departamento Federal de Investigação. “Esta é mais uma alegação grave, credível e perturbadora contra Brett Kavanaugh. Terá de ser investigada por completo”, declarou a senadora democrata Mazie Hirono.

Se realmente acreditarmos nas acusações das alegadas vítimas invés da negação total de Brett Kavanaugh, então parece que o candidato mentiu sobre o incidente em frente ao Senado e parece estar preparado para mentir sob o juramento americano na próxima audiência.

Qual o futuro de Kavanaugh?

O destino do candidato Kavanaugh descansa nas mãos dos senadores que irão decidir, individualmente, em quem acreditar. No painel do Comité Judiciário do Senado, apenas quatro são mulheres (democratas), enquanto que os restantes republicanos são homens.

Em questão temos duas mulheres que relatam episódios de abusos sexuais por Kavanaugh e que nos relembram do infame caso de Anita Hill, em 1991, que acusou, o então Juíz do Supremo Tribunal, Clarence Thomas, de assédio sexual. Hill, após acusar publicamente o juíz, sofreu repercussões graves: a professora universitária de Direito foi fortemente atacada e difamada pelo público norte-americano e pelos media, antes e depois da confirmação do ataque.

Os democratas pressionaram o Senado e as votações que estavam agendadas para quinta feira, foram adiadas. Agendada está agora a audiência de Kavannaugh versus Ford, em frente a 21 senadores, que estará aberta ao publico. “Apesar das ameaças à segurança e vida, a Dra. Ford acredita que é importante para os senadores ouvirem diretamente dela sobre a agressão sexual cometida”, revelam as advogadas, num comunicado.

O ”New York Times” escreve que esta acusação poderá ser ”um golpe fatal” para a carreira do juiz.