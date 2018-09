Respostas Rápidas: Amanhã há greve na Ryanair. Conhece os seus direitos?

Ler mais

Que países vão ser afetados pela greve da Ryanair?

Depois de um verão atribulado, os tripulantes de cabine da Ryanair vão fazer nova greve na próxima sexta-feira, dia 28 de setembro. Vão participar nesta greve tripulantes de cabine baseados em Portugal, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica e Alemanha. Segundo dados da AirHelp, empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos e líder mundial na obtenção de compensações por perturbações em voos, a greve vai afetar cerca de 190 voos em toda a Europa e aproximadamente 30 mil passageiros.

Quanto poderá custar a greve à Ryanair?

A AirHelp, em comunicado, estima que os passageiros afetados poderão ter direito a receber em compensações “cerca de 8,4 milhões de euros”. A AirHelp esclarece ainda que o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decidiu que as greves de pessoal não consideradas «circunstâncias extraordinárias»”, contrariando a posição da Ryan Air que, em relação às greves do verão, alegava que as mesmas constituam «circunstâncias extraordinárias» e que não davam direito a compensações. Bernardo Pinto, Brand Manager e especialista da AirHelp em direitos dos passageiros esclarece que “as decisões do TJUE são vinculativas para todos os tribunais da UE” e que se aplicam a “todas as companhias, incluindo a Ryanair”. A AirHelp aconselha “aos viajantes que verifiquem se a perturbação que ocorreu no seu voo lhes dá direito a compensação, que pode ir até aos 600 € por pessoa, mesmo que tenham tido qualquer agendamento de novo voo ou recebido o reembolso do bilhete”, lê-se na nota.

Sabe quais são os seus direitos?

A AirHelp esclarece os direitos dos passageiros. Quando houver um impedimento de embarque, cancelamento de voos ou atrasos superiores a três horas, “os passageiros têm direito até 600 euros por pessoa, em determinadas circunstâncias”, diz o documento. As condições são que “o aeroporto de partida se encontre dentro da UE ou que a companhia área tenha sede na UE”, “a perturbação [do voo] tenha sido causada pela companhia” e que a compensação seja reclamada no prazo de três anos a contar da data de perturbação.

A AirHelp explica ainda que “se os passageiros ficarem retidos no aeroporto por mais de duas horas, as companhias aéreas são também obrigadas a fornecer refeições, bebidas, acesso a comunicações e acomodação, se necessário”. Finalmente, indica que o “TJUE decidiu em abril de 2018 que as companhias aéreas devem compensar os seus passageiros por atrasos ou cancelamentos em voos, mesmo que a causa tenha sido uma greve de pessoal da companhia, aplicando-se também a greves passadas”