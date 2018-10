Respostas Rápidas: Como Azeredo Lopes passou de “ativo importante” a demissionário?

Apesar de ainda esta semana, o primeiro-ministro António Costa ter considerado que o ministro da Defesa era um “ativo importante” no Governo, garantindo que a confiança em Azeredo Lopes estava “inalterada”, a tensão causada pelo caso Tancos conduziu a um desfecho imprevisto até então.

Que desenvolvimentos recentes vieram agravar o chamado caso Tancos?

Um memorando da Polícia Judiciária Militar (PJM) foi entregue no Ministério da Defesa pelo major Vasco Brazão, então diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) e pelo coronel Luís Vieira, em novembro de 2017, a explicar a operação de encobrimento do rouba das armas no paiol de Tancos. Documento este que terá sido entregue ao ex-chefe do gabinete do ministro Azeredo Lopes. No documento, que não está datado nem tem qualquer assinatura, refere-se que a entrega das armas foi combinada com um informador da PJM. O texto não identifica o informador nem sugere que este tenha qualquer ligação direta ou indireta com o assalto realizado no final de junho de 2017.

Como reagiu Azeredo Lopes às acusações?

A 12 de outubro, em carta para António Costa, o ministro cessante negou ter tido conhecimento, “direto ou indireto, sobre uma operação em que o encobrimento se terá destinado a proteger o, ou um dos, autores do furto”.

Com a demissão, Azeredo Lopes assumiu as acusações?

Não, o ministro demitiu-se afirmando que o fez para evitar que as Forças Armadas sejam “desgastadas pelo ataque político” e pelas “acusações” de que disse estar a ser alvo por causa do processo de Tancos. “Não podia, e digo-o de forma sentida, deixar que, no que de mim dependesse, as mesmas Forças Armadas fossem desgastadas pelo ataque político ao ministro que as tutela”, referiu Azeredo Lopes, na carta enviada ao primeiro-ministro e a que a agência Lusa teve acesso.

Porque sai agora Azeredo Lopes do Governo?

Sobre o momento em que decidiu sair, Azeredo Lopes explicou que quis aguardar pela finalização da proposta de Orçamento do Estado para 2019 para “não perturbar” esse processo com a sua saída.