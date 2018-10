Respostas rápidas: Como estão os EUA a responder à ameaça das encomendas armadilhadas?

O que disse o presidente norte-americano Donald Trump?

O presidente dos Estados Unidos já reagiu à detenção do suspeito de ter enviado os pacotes armadilhados a várias personalidades políticas daquele país. Esta sexta-feira, Donald Trump falou na Casa Branca pouco tempo depois de ter estado reunido com as forças policiais responsáveis pelo caso.

“Estou satisfeito por anunciar que o suspeito está preso. Foi um grande trabalho das autoridades. Estes atos criminosos são desprezíveis e não devem ter lugar no nosso país. Disse às nossas autoridades para não pouparem despesas ou esforços, para trazer os responsáveis à justiça. Era uma agulha num palheiro encontrar este suspeito e quero dar os parabéns às autoridades policiais”, afirmou o líder norte-americano.

Quem é o suspeito de ter enviado os pacotes armadilhados?

Cesar Sayoc foi detido esta sexta-feira na Florida. O homem de 56 anos de origem nova-iorquina já tinha antecedentes criminais por ameaças terroristas. A polícia norte-americana apreendeu também a carrinha do suspeito, que estaria coberta de folhetos de apoio a Donald Trump.

Quantas encomendas armadilhadas foram enviadas?

No total são já 12 os pacotes suspeitos que foram dirigidos a várias personalidades dos EUA. Esta sexta-feira as autoridades norte-americanas detetaram mais duas encomendas suspeitas dirigidas ao senador Cory Booker e James Clapper, o ex-diretor de inteligência nacional dos EUA. O FBI já garantiu estar empenhado, a par de outras entidades de segurança, na identificação dos responsáveis pela “criação e envio dos vários pacotes suspeitos para vários locais” em solo norte-americano.

Quem foram as personalidades visadas?

Bill e Hillary Clinton, Barack Obama, a CNN, o antigo vice-presidente norte-americano Joe Biden, o antigo diretor da CIA John Brennan (alvo das ameaças à CNN); o ex-procurador-geral Eric Holder; a congressista democrata Maxine Waters e o ator Robert de Niro foram as personalidades que receberam correio ‘armadilhado’.

O multimilionário e filantropo George Soros foi o primeiro alvo dos pacotes suspeitos. Na terça-feira, um funcionário da residência do milionário terá encontrado um engenho explosivo na caixa de correio e alertado de imediato a polícia. Na altura do incidente, George Soros não se encontrava em casa e, de acordo com o FBI, “não representou qualquer ameaça à segurança pública”.

Qual a resposta dos Serviços Secretos?

Os Serviços Secretos iniciaram uma investigação criminal que “será suportada por todos os recursos disponíveis a nível federal, estadual e local de forma a determinar-se a fonte destes ‘pacotes’ e identificar os responsáveis” pelo seu envio.