Respostas Rápidas: Como os combates de Allison e Honjo contra o cancro resultaram no Nobel?

O Prémio Nobel da Medicina 2018 foi atribuído ao norte-americano James P. Allison e ao japonês Tasuku Honjo pelos seus contributos à ciência da imunologia. O anúncio foi feito esta manhã pelo Instituto Karolinska de Estocolmo, responsável pela atribuição do prémio.

Conheça mais sobre a ciência e os cientistas premiados.

O que é a imunologia?

A imunologia, como o nome sugere, é a ciência responsável pelo estudo do sistema imunológico e suas funções.

A ciência foca-se na análise de processos relativos à defesa do organismo contra agentes estranhos (antígenos) e, dessa forma, permite a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças e também de alergias.

Porque razão foram nomeados para Nobel da Medicina?

Foram premiados pelas “descobertas na área da terapia do cancro pela inibição da regulação imunológica negativa”.

Os dois investigadores descobriram a proteína em células imunes que funcionam como um travão à propagação do cancro.

Os tratamentos com base nesta descoberta provaram ser eficazes na luta contra a doença. Dito de uma forma mais simples, os investigadores descobriram dois tipos de imunoterapia que tentam tirar os travões impostos ao sistema imunitário, que o impedem de combater o cancro.

O primeiro medicamento de imunoterapia foi aprovado em 2011 e tem sido usado num vasto conjunto de doentes. Os resultados que têm sido alcançados, fizeram com que a Assembleia do Nobel achasse que era o momento certo para atribuir o prémio a estes dois investigadores.

Cancer kills millions of people every year and is one of humanity’s greatest health challenges. By stimulating the ability of our immune system to attack tumour cells, this year’s #NobelPrize laureates have established an entirely new principle for cancer therapy. pic.twitter.com/6HJWsXw4bE — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

Ambos os premiados irão receber um prémio no valor de 9 milhões de coroas suecas (871 mil euros). Mas quem são estes dois investigadores?

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

James P. Allison

O investigador norte-americano James Allison, que preside o Departamento de Imunologia do MD Anderson Cancer Center, da Universidade do Texas, investiga o papel das células T – um tipo de célula sanguínea no combate ao tumor canceroso que se tornou o alicerce do novo tratamento conhecido como imunoterapia no combate ao cancro.

No início dos anos 80, James P. Allison foi um dos primeiros a identificar o receptor da célula T – uma parte da célula T que se liga ao antígeno e que funciona como o ”interruptor de ignição” da célula T.

Em 1992, Allison descobriu que uma molécula chamada CD28 funciona como o ”pedal do acelerador”. Então, em 1995, quando mais ninguém pensou que haveria tal coisa, o investigador identificou os travões das células T, abrindo uma nova perspectiva no tratamento do cancro.

Foi reconhecido em 2003 pela revista ”Science” que nomeou a imunoterapia contra o cancro como o “avanço do ano”, citando o trabalho de Allison em particular.

De seu laboratório surgiram algumas das mais importantes descobertas em imunologia. O imunologista percebeu que arranjar uma forma de soltar esse travão poderia ajudar as células do sistema imunitário a combater o cancro. O trabalho de investigação seguiu até à possibilidade de se usar este tipo de tratamento em doentes.

Tasuko Honjo

Honjo, é um investigador da Universidade de Kyoto.

Nascido em 1942, o japonês ”descobriu uma proteína nas células imunes e revelou que ela também funciona como um travão, mas com um mecanismo diferente. As terapias inspiradas na sua descoberta provaram ser muito eficazes na luta contra o cancro” disse o comité norueguês.

Honjo concluiu a sua formação em 1966 na Faculdade de Medicina da Universidade de Kyoto, onde em 1975 concluiu o seu doutoramento em Química Médica, sob a supervisão de Yasutomi Nishizuka e Osamu Hayaishi.

Estudou nos EUA e quando regressou ao Japão, foi professor assistente na Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio entre 1974 e 1979 . A sua carreira enquanto professor continuou e leccionou e presidiu no Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da Universidade de Osaka entre 1979 e 1984 e tornou-se vice-diretor-geral e professor emérito do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Kyoto (KUIAS).

Em 1992, Honjo identificou a PD-1 como um gene induzido em linfócitos T ativados, e essa descoberta contribuiu significativamente para o desenvolvimento da imunoterapia do cancro. Os tratamentos baseados nesta descoberta têm-se mostrado eficazes no combate ao cancro, pelo menos para alguns tipos de cancro.

De que maneira a imunologia pode impactar o combate ao cancro?

“Nós podemos curar o cancro com isto”, afirmou Klas Kärre, membro do comité do Nobel.

A Academia sueca considerou que o desenvolvimento clínico de estratégias de imunoterapia apresentavam resultados modestos até as descobertas de James P. Allison e de Tasuku Honjo, consideradas um marco no combate à doença. Estudos datam até quase 100 anos de investigação.

Segundo a agência alemã Deutsche Welle, Honjo revelou que o que mais lhe agrada é ouvir dos próprios pacientes que conseguiram recuperar de doenças graves devido às suas pesquisas. O imunologista afirmou que deseja continuar com os estudos para salvar um número ainda maior de pessoas.

Já Allison, que afirmou sentir-se honrado com o prémio, contou que não tinha a intenção de estudar a doença, mas de “compreender a biologia das células T, essas células incríveis que viajam pelo nosso corpo e trabalham para nos proteger”.

É a primeira vez que um tratamento contra o cancro é premiado?

Não. Outros tratamentos contra a doença já haviam sido premiados em anos anteriores: tratamento hormonal contra o cancro da próstata em 1966, em 1988 a quimioterapia e o transplante de medula para tratar a leucemia, em 1990.

No entanto, a descoberta destes dois investigadores permitiu uma nova abordagem do tratamento dirigido a doentes com cancro. “Allison e Honjo mostraram como diferentes estratégias para inibir o travão do sistema imunológico podem ser usadas no tratamento do cancro”, afirmou em comunicado o comité do Nobel no Instituto Karolinska, em Estocolmo.

A medicina é o primeiro dos prémios Nobel concedidos a cada ano. Os prémios por feitos na área da ciência, literatura e paz foram criados de acordo com a vontade do inventor do dinamite e empresário Alfred Nobel e são premiados desde 1901.