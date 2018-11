Respostas rápidas: Economia terá abrandado no terceiro trimestre. Porquê?

Qual foi o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre?

O Produto Interno Bruto (PIB) português terá crescido a 2,1% em volume no terceiro trimestre de 2018, em termos homólogos, o que compara com os 2,4% no trimestre anterior, de acordo com a estimativa rápida das contas trimestrais, divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O que contribuiu para o abrandamento do crescimento?

A procura interna registou um contributo menos positivo, em resultado da desaceleração do consumo privado – uma vez que o investimento apresentou um crescimento ligeiramente mais acentuado, segundo o mesmo organismo. Também a procura externa influenciou o desacelerar da economia no terceiro trimestre, seguindo a tendência já verificando nos dois trimestres anteriores.

O crescimento da economia no terceiro trimestre foi, ainda assim, acima da média europeia?

As economias da zona euro e da União Europeia (UE) viram o seu ritmo de crescimento abrandar, no terceiro trimestre, quer na comparação homóloga quer em cadeia, segundo uma estimativa esta quarta-feira divulgada pelo Eurostat. Entre julho e setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro aumentou 1,7% e o da UE 1,9%, face ao mesmo período de 2017, um abrandamento homólogo na comparação com o crescimento de 2,2% e 2,1%, respetivamente, e portanto o crescimento da economia continuou acima da média europeia.

O que disse o Ministério das Finanças?

O Ministério das Finanças destacou que o “crescimento ocorre num contexto de equilíbrio das contas externas e de consolidação orçamental” e que se situa acima da média europeia. “Este é o caminho que garante maior resiliência da economia portuguesa e permite continuar a assegurar as funções do Estado de forma continuada”, sublinha o ministério liderado por Mário Centeno, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

As estimativas do PIB estão em linha com as do Governo?

A expansão do PIB português para o total do ano fixa-se nos 2,3%, tal como a do Fundo Monetário Internacional e a do Banco de Portugal. Os números divulgados pelo INE para o terceiro trimestre revêem, no entanto, em baixa a estimativa média dos economistas consultados pelo Jornal Económico, que apontavam para um crescimento de 2,2%, em termos homólogos.