Respostas Rápidas: Irá Luka Modric suceder a Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo?

Quem são os finalistas ao prémio ‘The Best’ da FIFA?

Cristiano Ronaldo (Juventus), Luka Modric (Real Madrid) e Mohamed Salah (Liverpool), são os três jogadores que disputam o prémio de melhor jogador do mundo atribuído pela FIFA. Na lista dos dez finalistas ficaram de fora jogadores que dariam para constituir uma equipa de luxo: Kevin de Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Lionel Messi, Harry Kane e Kylian Mbappé.

Qual dos três jogadores é o principal candidato a vencer o troféu?

Depois de ter sido eleito a 30 de agosto como o melhor jogador europeu para a UEFA, (numa eleição onde só contam as provas jogadas pelos clubes), o croata Luka Modric, parte na frente para conquistar um prémio, que nas duas edições anteriores pertenceu a Cristiano Ronaldo. Nesta eleição é tida em conta a participação nas competições por seleções e Luka Modric, recorde-se chegou à final do último mundial com a Croácia e apesar da derrota com a França, foi eleito o melhor jogador da prova. Além de contar também com a Liga dos Campeões, conquistada ao serviço do Real Madrid.

Quem não vai estar presente na gala da FIFA e porquê?

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vão ser as duas principais ausências na entrega dos prémios ‘The Best’. O jogador argentino do Barcelona, que nem sequer está na corrida para erguer o troféu, argumentou problemas familiares para justificar a sua não comparência.

Já o jogador português agora ao serviço mencionou que vai estar em estágio com a Juventus, isto porque em Itália, haverá jornada do campeonato a meio da semana. De resto, nenhum jogador do conjunto italiano estará presente na gala. No entanto, Cristiano Ronaldo, já havia estado ausente aquando dos prémios da UEFA, o que poderá indicar, que tal como há menos de um mês, saberá que não irá trazer pelo terceiro ano consecutivo, o troféu da FIFA.

Quais os restantes prémios que vão ser atribuídos?

Além do melhor jogador do mundo masculino irá ser também distinguida a melhor jogadora do mundo feminina, bem como o melhor treinador do mundo, (onde estão dois franceses, Didier Deschamps e Zinedine Zidane) e a melhor treinadora mundial. O melhor guarda-redes do mundo, o melhor golo, o prémio para os melhores adeptos, fair play e melhor onze do ano da FIFA, são os outros galardões a serem atribuídos.

Em que categorias está nomeado Cristiano Ronaldo?

O capitão da seleção nacional além de estar entre os três finalistas para melhor jogador do mundo, entra também numa lista de 55 jogadores, da qual irá sair o melhor onze do ano para a FIFA. Cristiano Ronaldo, é ainda um dos nomeados para melhor golo do ano, com o fantástico pontapé-de-bicicleta, apontado então ao serviço do Real Madrid, contra a sua atual equipa Juventus, nos quartos-de-final da última edição da Liga dos Campeões.