Respostas Rápidas: o que está em causa com a paralisação dos professores?

Qual é o balanço do primeiro dia de greve?

A greve dos professores, que se iniciou esta segunda-feira, rondava, pelas 10h30, os 75%, disse Mário Nogueira porta-voz da Federação Nacional dos Professores (Fenprof). “Há muitas escolas fechadas, algumas deles secundárias, básicas e muitas escolas do primeiro ciclo e jardins de infância”, disse o sindicalista, citado pela Lusa, dando como exemplos a escola do 1.º ciclo António Nobre, em Lisboa, e a Escola Básica e Jardim de Infância Os Templários, em Tomar.

Mário Nogueira explicou que estas escolas encerraram porque o número de professores que não fez greve era muito residual e não permitia o funcionamento dos estabelecimentos.

Pelas 20h00, a plataforma sindical liderada por Mário Nogueira, fez saber que “mais de uma centena de escolas foram encerradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém, num dia em que cerca de 75% dos professores deram forte expressão à greve”.

Por que é que os professores estão em greve?

Os professores estão em greve para exigir que nove anos, quatro meses e dois dias de trabalho sejam contabilizados na progressão de carreira. O processo negocial entre os sindicatos e o Ministério da Educação teve início a 15 de dezembro e chegou ao fim na passada sexta-feira.

Quais são os sindicatos ligados à greve?

A greve foi convocada por dez organizações sindicais docentes e educadores – ou seja, todas as que assinaram a Declaração de Compromisso com o Governo – no dia em que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve no parlamento, a pedido do PCP, para debater o arranque do ano letivo. São estas a ASPL, FENPROF, FNE, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE, SIPPEB E SPLIU.

A greve irá continuar?

Segundo o pré-aviso de greve, os docentes que pretendam aderir podem fazer greve na totalidade ou, apenas, em alguns destes dias, incidindo a mesma, em cada um dos dias, nos seguintes distritos ou regiões do país: a 2 de outubro, nos distritos de Évora, Beja, Portalegre e Faro, a 3 de outubro, nos distritos de Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco e a 4 de outubro, nos distritos do Porto e de Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança; docentes em exercício de funções na Região Autónoma dos Açores; docentes em exercício de funções no Ensino Português no Estrangeiro.

Para quando está marcada a manifestação dos professores?

A paralisação culminará com uma manifestação nacional no dia 5 de outubro, sexta-feira, Dia Mundial do Professor.