Respostas Rápidas: O que está em causa nas eleições intercalares dos EUA?

Que lugares vão a votos esta terça-feira?

Os norte-americanos vão eleger esta terça-feira novos membros para as duas casas do Congresso: a Câmara dos Representantes e o Senado. Em disputa estão 470 lugares. Destes, 435 dizem respeito à totalidade de lugares da Câmara dos Representantes. Já os restantes 35 fazem parte dos 100 lugares que constituem o Senado e que vão ser renovados este ano.

Quantas cadeiras ocupam os republicanos atualmente?

Os republicanos que apoiam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, controlam, neste momento, as duas câmaras do Congresso. Na Câmara dos Representantes (câmara baixa) têm 235 assentos ocupados por republicanos contra 193 preenchidos por democratas. Já no Senado (câmara alta), os republicanos têm 51 senadores contra 47 senadores democratas e dois independentes.

Quantos assentos precisam os democratas para roubar a maioria aos republicanos?

Na Câmara dos Representantes vão a votos 435 cadeiras. Dessas, 147 estão garantidas pelos republicanos e 182 pelos democratas. Para obter a maioria e tomarem a Câmara dos Representantes, os democratas têm de conquistar pelo menos 23 assentos, que estão atualmente nas mãos dos republicanos e manter aqueles que têm agora. Já no Senado, os democratas precisam de mais dois mandatos para assumir o controlo da casa, mas não será tarefa fácil, tendo em conta que os lugares que vão ser renovados são sobretudo democratas.

O que aconteceria nesse cenário?

As sondagens apontam para a possibilidade de o Partido Democrata recuperar o controlo da Câmara dos Representantes, mas manter-se em minoria no Senado. Caso isso aconteça, os republicanos terão mais dificuldade em fazer aprovar medidas. Tal pode significar também que propostas como o fim do ObamaCare, a construção do muro na fronteira com o México e novos cortes nos impostos para as grandes empresas, que foram prometidas por Donald Trump, podem ficar pelo caminho caso os republicanos percam a maioria nesta câmara.

Ao mesmo tempo, os democratas poderão acelerar investigações que estão a ser feitas e que envolvem diretamente o presidente dos Estados Unidos. São elas o caso da ingerência russa nas eleições norte-americanas de 2016 e o escândalo dos pagamentos para silenciar várias mulheres que acusam Donald Trump de ter tido um caso com elas.