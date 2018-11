Respostas Rápidas: O que falta para concluir o acordo do Brexit?

Que avanços houve nas negociações entre a União Europeia e o Reino Unido?

As negociações entre o Reino Unido e a UE estão numa fase decisiva e, apesar de oficialmente não haver informação sobre progressos, nomeadamente quanto à difícil questão da fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, membro da UE, a possibilidade de um acordo provisório é admitida pela imprensa britânica.

Esta posição surge após a 17 de outubro, o negociador principal da Comissão, Michel Barnier, ter explicado aos pares europeus que “os intensos esforços de negociação continuam, mas ainda não se chegou a acordo”.

Esta terça-feira, fonte do governo britânico disse à radio BBC que um acordo estará “a uma pequena distância”. No entanto, segundo o diário inglês, The Guardian, embora as últimas 24 horas de negociação tenham sido profícuas, ainda não há uma versão final sobre o texto do acordo que vai permitir ao Reino Unido sair da UE.

Quais são os próximos passos?

Após o fim das negociações, o acordo deverá ser primeiramente aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Governo britânico, para ser posteriormente celebrado com o Conselho Europeu.

O porta-voz oficial de Theresa May explicou, na manhã desta terça-feira, em conferência de imprensa, que ainda existem”alguns assuntos pendentes numa altura em que o Reino Unido está a fazer esforços para conseguir o melhor texto possível sobre o acordo”.

No entanto, a primeira-ministra convocou os membros do Conselho de Ministros uma reunião que tem como tema os avanços das negociações. Ainda assim, Dominic Raab, o secretário britânico com o dossiê do Brexit, abordou as preparações decorrentes de uma eventual falta de acordo entre o Reino Unido e a UE.

A Agência Reuters noticia que não é certo que o parlamento britânico aprove o acordo negociado por Theresa May.

Quais eram as principais questões a pressionarem as negociações?

A fronteira física entre as duas Irlandas era o principal tema em cima da mesa das negociações, depois do estatuto de residentes para os cidadãos europeus e o acesso ao mercado europeu.

Qual é a data oficial para o Brexit?

A saída oficial da União Europeia pelo Reino Unido deverá estar concluída até 20 de março do próximo ano, depois de a 29 de março de 2017, o governo britânico ter notificado formalmente o Conselho Europeu da sua intenção de deixar a UE.