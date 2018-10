Respostas Rápidas: O que já se sabe sobre a misteriosa morte da jornalista búlgara?

Quem era Viktoria Marinova?

Viktoria Marinova era jornalista e apresentadora de um programa que expõe casos de corrupção no canal de televisão búlgaro TVN, com sede na cidade de Ruse. O primeiro episódio do programa que levou para o ar esteve na origem da detenção de dois políticos búlgaros, Attila Biro e Dimitar Stoyanov, por suspeitas de envolvimento num esquema de desvio de fundos comunitários. O programa denunciou ainda o envolvimento de outros políticos, oligarcas russos e o presidente da petrolífera russa Lukoil na Bulgária. Tinha 30 anos e foi encontrada morta nas margens do rio Danúbio, no passado sábado, dia 6.

Quais foram as causas da sua morte?

As autoridades dão conta de que a jornalistas terá morrido devido a uma pancada na cabeça e asfixia. Antes disso, terá sido violada, agredida, mutilada, estrangulada e só depois atirada ao rio. O corpo de Viktoria Marinova foi encontrado por um homem que passeava junto ao Danúbio, sem quaisquer pertences pessoais. O telemóvel, as chaves do carro, os óculos e as roupas continuam desaparecidos. Asen Yordanov, colega de trabalho de Viktoria Marinova no site de jornalismo de investigação Bivol.bg, indica que “a forma brutal como foi morta, foi para servir de exemplo” para outros jornalistas no país.

Quem foram os responsáveis pela morte da jornalista?

Por enquanto, desconhecem-se ainda o(s) autor(es) do crime que chocou a Bulgária e o mundo. Na noite de terça-feira foi detido na Alemanha um homem que as autoridades búlgaras suspeitam que tenha estado envolvido na morte de Viktoria Marinova. Isto porque o ADN do suspeito terá sido identificado no cadáver na vítima. As autoridades búlgaras excluem, nesta fase, que o motivo do crime esteja relacionado com a profissão da vítima.

Qual é o estado da liberdade de imprensa no país?

A Bulgária é considerada pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) como o país da União Europeia onde os jornalistas enfrentam mais dificuldades em exercer as suas funções de informar o público de forma livre e honesta. O país é regularmente questionado pela situação de vasta corrupção nos media e pelo controlo exercido pelas grandes empresas. No ranking mundial, a Bulgária aparece no 111.º lugar entre 180 países analisados pela organização.

Houve mais jornalistas assassinados na União Europeia este ano?

Viktoria Marinova é a segunda jornalista a ser assassinada na União Europeia desde o início do ano. Em fevereiro, na Eslováquia, o jornalista Jan Kuciak foi também assassinado em casa, com a namorada, Martina Kusnirova. O jornalista estava a investigar a ligação de políticos eslovacos ao crime organizado em Itália. As mortes resultaram numa crise política que fez derrubar o executivo eslovaco.