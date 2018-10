Respostas Rápidas: O que levou ao “desaparecimento” do ex-presidente da Interpol?

Quem é Meng Hongwei?

Meng Hongwei foi o presidente da Interpol (a organização internacional de polícia criminal), até ter sido anunciada a sua demissão “com efeitos imediatos” este fim de semana. O político e polícia chinês de 64 anos tinha sido nomeado para o cargo em novembro de 2016. Antes disso, tinha sido vice-ministro da Segurança Pública do governo de Pequim.

Há quanto tempo estava desaparecido?

O desaparecimento de Meng Hongwei foi denunciado pela família, após o ex-presidente da Interpol se ter deslocado à China, no passado dia 25 de setembro. A mulher do ex-presidente da Interpol, Grace Meng, afirmou ter recebido duas inquietantes mensagens do marido: uma a pedir que aguardasse a sua chamada e, mais tarde, uma mensagem com um ‘emoticon’, que representava uma situação de perigo. A partir daí, Grace Meng perdeu o contacto com o marido. As suspeitas de que tivesse sido vítima de uma purga interna do regime começaram a ganhar força e levaram a procuradoria de Lyon, onde está a sede da Interpol, a abrir uma investigação ao desaparecimento de Meng Hongwei.

Onde estava Meng Hongwei?

Depois de Grace Meng ter denunciado junto da polícia francesa o “desaparecimento preocupante” do marido, seguiu-se um longo período de silêncio. Recentemente, a Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista – órgão anticorrupção criado pelo governo chinês – informou que Meng Hongwei tinha sido detido pelas autoridades do país. Meng Hongwei foi acusado de “violação da legislação” do Estado, por ter aceite subornos e ter violado a lei. As autoridades chinesas entendem que os alegados atos de corrupção cometidos por Meng Hongwei puseram em “perigo” de forma “grave” o partido e a polícia.

O que levou ao pedido de demissão imediata de Meng Hongwei da Interpol?

Logo após ter sido anunciado o paradeiro do político chinês, o secretário-geral da Interpol, o alemão Jürgen Stock, pediu a Pequim para “clarificar a situação” do presidente da organização. Isto porque, embora tenha sido detido, os delitos de corrupção não foram especificados. Entretanto, no domingo a Interpol anunciava que tinha recebido a renúncia do presidente da organização “com efeito imediato”. Meng Hongwei deixa a organização ao fim de quase dois anos na liderança.