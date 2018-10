Respostas Rápidas: o que levou o deputado do PS a desistir de um cargo da ERSE?

Por que é que Carlos Pereira renunciou à nomeação pelo Governo para a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE)?

O vice-presidente da bancada socialista Carlos Pereira decidiu esta terça-feira renunciar à nomeação pelo Governo para o cargo de vogal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), após a comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas ter votado desfavoravelmente a sua nomeação.

A votação da comissão era vinculativo?

O voto da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas foi negativo, mas o parecer não era vinculativo.

Qual foi o sentido de voto dos partidos?

A proposta de parecer desfavorável à nomeação de Carlos Pereira, substituindo no cargo Alexandre Santos e cujo mandato terminou em maio, foi elaborada pelo deputado comunista Bruno Dias, tendo recebido os votos a favor de todos os partidos, à exceção do PS.

Quando é que o Governo propôs o nome de Carlos Pereira?

A escolha do executivo foi conhecida em 8 de outubro, tendo sido marcada para dois depois uma audição a Carlos Pereira na comissão de Economia. Porém, esse encontro acabou por ser adiado para antes ouvir o então ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, no âmbito de requerimentos apresentados pelo PCP e pelo CDS-PP e aprovados por unanimidade. A audição a Caldeira Cabral aconteceu em 12 de outubro, com o ex-governante a afirmar “não perceber” como é que a escolha de um deputado socialista para vogal do regulador energético pode colocar em causa a sua “independência” no cargo, assegurando que a nomeação não foi “partidária”.

Cinco dias depois, e já após a remodelação governamental, Carlos Pereira foi ouvido na comissão de Economia, na qual garantiu aos deputados que não será “influenciado por opiniões ou indicações” do executivo, rejeitando críticas de falta de isenção.

Quem escolheu Carlos Pereira?

A escolha de Carlos Pereira foi, inicialmente, feita por Caldeira Cabral, mas acabou por ser depois confirmada pelo novo ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que detém agora a pasta da Energia e pediu que o processo avançasse com a audição a Carlos Pereira.

A nomeação já teve parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para Administração Pública (Cresap), que considerou o perfil de Carlos Pereira “adequado” às funções.

*com Lusa