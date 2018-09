Respostas Rápidas. O que são as transferências imediatas?

Porquê usar pagamentos imediatos?

“Esta solução de pagamento pode ser uma alternativa mais rápida e simples para os utilizadores, quer para quem dá a ordem de transferência quer para os seus beneficiários, face aos meios de pagamento que hoje utilizam”, considera o regulador. “Com as transferências imediatas poderá, por exemplo, dividir a conta de restaurante com amigos, efetuar pagamentos de bens e serviços (de forma presencial ou remota) ou transferir dinheiro com urgência para um filho que se encontre no estrangeiro, de forma simples e imediata”.

Como funcionam os pagamentos para fora de Portugal?

Dos 34 países que integram a SEPA (dentro e fora da zona euro e da União Europeia), 17 já aderiram às transferências imediatas, sendo que Portugal integra 26% dos prestadores de serviços destas nações. Embora numa primeira fase a solução portuguesa apenas possa estar disponível a nível nacional, a expetativa é que as ligações entre países sejam asseguradas tão cedo quanto possível.

É seguro utilizar as transferências imediatas?