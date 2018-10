Respostas rápidas: o que se sabe da acusação a Cristiano Ronaldo?

Ler mais

De que está a ser acusado Cristiano Ronaldo?

O jogador da Juventus está a ser acusado de alegadamente ter violado Kathryn Mayorga. A norte-americana, hoje uma professora de 34 anos, mas que a 13 de junho de 2009, altura em que diz ter sido violada por Cristiano Ronaldo, num quarto de hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos, era ainda uma aspirante a modelo. O caso foi divulgado na passada sexta-feira, 28 de setembro, pela revista alemã “Der Spiegel”.

O que dizem os advogados do jogador português?

Os advogados de Cristiano Ronaldo já manifestaram a intenção de processar a revista germânica. Em comunicado, os advogados referem que a publicação feita pelo “Der Spiegel” “viola os direitos pessoais” de CR7, de uma forma “excecionalmente séria”. De resto, o próprio Cristiano Ronaldo já veio também desmentir o caso afirmando tratarem-se de “fake news” e que o sexo “foi consensual” e que apenas querem fama à sua custa.

Quais são as alegações de Kathryn Mayorga?

Segundo o “Der Spiegel”, a norte-americana afirma que Cristiano Ronaldo a obrigou a ter relações sexuais num quarto de hotel. Diz ter chegado a um acordo extrajudicial com o português que envolveu o pagamento de 374 mil dólares (cerca de 324 mil euros). Kathryn Mayorga diz ter relatado o alegado incidente no próprio dia à polícia de Las Vegas, mas não revelou o nome do português, por receio das reações dos fãs de CR7.

De acordo com a cadeia de televisão “Sky Sports”, os advogados da norte-americana já convocaram uma conferência de imprensa para esta quarta-feira, 3 de outubro, na qual irão revelar mais pormenores sobre este caso.

Que consequências pode este caso ter para Cristiano Ronaldo?

Kathryn Mayorga foi submetida a um exame médico em 2009, para apurar se tinha sido vítima de abuso sexual. Um porta-voz do Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas revelou que as autoridades ainda têm o kit usado para fazer esse exame e que o ADN ainda pode ser retirado. Caso Cristiano Ronaldo seja obrigado a ir a tribunal, enfrenta a possibilidade de prisão efetiva, já que no estado do Nevada o crime de violação não prescreve.

Além disso, o português corre o risco de ver a sua fortuna ser também afetada, dado que Kathryn Mayorga quer obrigar Cristiano Ronaldo a pagar todos os tratamentos por ter sofrido de problemas com álcool, pensamentos suicidas e perturbações psicológicas. “Quero dar-lhe uma lição. Obrigá-lo a enfrentar as acusações e confrontá-lo. Não serei eu a pagar os meus tratamentos”, referiu a norte-americana.

Como reagiu a namorada de Cristiano Ronaldo a estas acusações?

A espanhola Georgina Rodriguez de 24 anos já veio manifestar o apoio ao pai da sua filha, Alana Martina. “Transformas todos os obstáculos que te colocam no caminho em força para cresceres e mostrares como és grande. Obrigado por fazeres que nós apreciemos cada desafio. Sempre mais e melhor. Amo-te”, afirmou através das redes sociais.