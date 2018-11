Respostas Rápidas: Por que é que o Irão enfrenta as sanções “mais duras de sempre”?

Por que é que os Estados Unidos aplicaram sanções ao Irão?

A Administração Trump decidiu aplicar sanções ao Irão, depois de ter rasgado o Plano Conjunto de Ação (ou Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA -, em inglês), que visava restringir a capacidade do Irão desenvolver armas nucleares em troca de um alívio das sanções. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justificou a decisão, afirmando que o acordo nuclear com o Irão foi “o pior de sempre” para o país e que este não cumpria com objetivo-base da sua criação: conter as ambições nucleares de Teerão. O primeiro pacote de sanções entrou em vigor em agosto passado, afetando o comércio de divisas, metais e o setor automóvel.

Quais os produtos que serão afetados por este segundo pacote de sanções?

O novo pacote de sanções vai ser “o mais duro de sempre” imposto ao Irão, ao afetar alguns setores fulcrais da economia iraniana. As sanções vão incidir sobre mais de 700 indivíduos, entidades, navios e aviões. Na lista estão incluídos também grandes bancos, exportadores de petróleo e empresas portuárias. Fora desta lista ficam alimentos, produtos agrícolas, medicamentos e equipamentos médicos.

O que pretende Trump com esta medida?

A Administração Trump quer “cortar as receitas que o regime [iraniano] usa para financiar grupos terroristas, fomentar a instabilidade global, financiar programas nucleares e de mísseis balísticos e enriquecer os seus líderes”. Segundo o diretor da Agência Central de Inteligência, Mike Pompeo, mais de 100 grandes empresas internacionais as exportações iranianas de petróleo caíram quase um milhão de barris por dia, desde a aplicação de sanções ao país, sufocando a sua principal fonte de financiamento.

Qual a reação do Irão ao novo pacote de sanções?

O presidente do Irão, Hassan Rohani, referiu-se às sanções impostas pelos Estados Unidos como sendo “ilegais, injustas e contrárias ao direito internacional”, mas garantiu que o país “derrotará orgulhosamente” as sanções. Em todo o país, vários iranianos saíram às ruas para protestar contra as sanções. Os protestos subiram de tom este domingo, em frente à antiga embaixada norte-americana, com os iranianos a celebrarem a data em que a embaixada do Irão foi invadida, em 1979. Os gritos de ordem “abaixo os Estados Unidos” e “Morte à América” foram os mais ouvidos entre a multidão.