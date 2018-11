Respostas Rápidas: Por que é que os sauditas querem a substituição do príncipe herdeiro?

O que está em causa?

Segundo um artigo da agência Reuters, vários membros da família que governa a Arábia Saudita quer evitar que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman chegue ao poder. O filho predileto do rei Salman, escolhido por este para o suceder com base nas tradições tribais do reino, tem sido acusado de perseguir e silenciar quem ameaça a monarquia absolutista que vigora no país. Recentemente, o nome de Mohammed bin Salman, também conhecido pela sigla MBS, apareceu ligado ao caso da morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

O que diz o relatório da CIA sobre a morte do jornalista saudita?

O relatório dos serviços de inteligência norte-americana revela que foram intercetadas várias ligações telefónicas que ligam o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman ao assassinato do jornalista saudita. Khalid bin Salman, irmão do príncipe e embaixador nos Estados Unidos, terá contactado Jamal Khashoggi para o aconselhar a ir ao consulado saudita em Istambul para tratar das burocracias para se poder casar com uma mulher de origem turca. Terá sido aí que o jornalista desapareceu. A CIA acredita que Jamal Khashoggi terá sido assassinado ali mesmo, pelas mãos do regime saudita.

As provas recolhidas pela CIA incriminam diretamente o príncipe herdeiro saudita?

Não. O relatório da CIA revela que foi Khalid bin Salman quem aconselhou Jamal Khashoggi a dirigir-se ao local onde viria ser executado. No entanto, não há provas de que o irmão do príncipe saudita sabia do plano orquestrado para matar o jornalista. O mesmo acontece no caso do príncipe. As acusações contra Mohammed bin Salman baseiam-se no conhecimento de como funciona a monarquia absolutista e no facto de a coroa saudita supervisionar todos os assuntos do reino. Tendo isso em conta, a CIA acredita que o príncipe tinha conhecimento dos planos para matar o jornalista saudita, que era um crítico do regime, mas não dissidente. Jamal Khashoggi tinha adotado um tom mais duro, após a sua decisão de abandonar o país, há pouco mais de um ano.

O que diz oficialmente a Arábia Saudita sobre o caso Khashoggi?

Apesar das vozes que se têm levantado contra o príncipe herdeiro, a Arábia Saudita continua a garantir oficialmente a sua inocência. Depois de inicialmente terem defendido que o jornalista saiu do consulado em Istambul com vida, as autoridades sauditas vieram admitir que Jamal Khashoggi foi morto. O Ministério Público do país acredita que o jornalista morreu estrangulado, por acidente, depois de ter resistido às tentativas de 15 agentes sauditas de o levarem de volta para a Arábia Saudita. O país pediu pena de morte para cinco suspeitos, mas garantiu que o príncipe herdeiro não sabia de nada.

Quem são os substitutos apontados para herdar o trono da Casa de Saud?

Enquanto o rei Salman estiver vivo (tem 82 anos), os membros da casa real que se opõem à sucessão do príncipe herdeiro não vão agir. Após a sua morte, o Conselho da Aliança, composto por 34 membros, podem não declarar automaticamente Mohammed bin Salman como novo rei. Nesse caso, o irmão mais novo de Salman e tio do príncipe herdeiro, Ahmed bin Abdulaziz, poderá vir a assumir o trono.