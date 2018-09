Respostas Rápidas: Porque é que a bolsa italiana está a afundar?

Ler mais

A bolsa italiana está esta sexta-feira a afundar. Porquê?

A bolsa italiana cai esta sexta-feira 3,61% para 20.734,92 pontos, com os principais bancos italianos a cair mais de 7%, em reação à discussão do orçamento. O Banco Bpm cai 8,87%, a Banca Generali desce 8,58% e o Bper Banca cai 8,04%.

Qual é a importância da proposta de Orçamento?

A proposta em debate do Orçamento de Estado para Itália é a quadratura do círculo que pretende atingir uma promessa eleitoral da coligação instalada no governo – um rendimento mínimo garantido para os mais pobres – e ser aceite pelas autoridades da União Europeia.

Quem está envolvido nas negociações?

A luta interna tem estado acesa: o ministro da Economia e Finanças, Giovanni Tria – que não pertence nem à Liga nem ao Movimento 5 Estrelas (M5S), os dois partidos da coligação governamental – pretendeu apresentar um orçamento mais restritivo, que mantivesse o défice num intervalo aceitável por Bruxelas (1,6%), mas o executivo não quis.

Qual é a posição do Movimento 5 estrelas?

O partido anti-sistema 5 Estrelas, parceiro minoritário na coligação governamental com a Liga, ameaçou bloquear o Orçamento de Estado para 2019 em Itália caso o documento não contemple um plano para aumentar os rendimentos dos cidadãos mais pobres.

Qual é a posição de Bruxelas?

Na tentativa de atenuar as consequências da votação favorável de um orçamento que Bruxelas considera mau, o Comissário para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, teve de entrar em campo para afirmar que, não querendo a União Europeia entrar antecipadamente em litígio com a Itália, pede, mesmo assim, algum bom senso na elaboração da proposta. “Temos mesmo interesse em que a Itália reduza a sua dívida, que continua a ser explosiva”, afirmou, citado pelo jornal La Republlica.

Uma das preocupações de Bruxelas é que Itália se prepara para manter o défice na casa dos 2,4% em 2019, 2020 e 2021, sem ter margem – segundo o próprio governo – para descer minimamente aquele indicador. Os mercados estão a ficar nervosos.