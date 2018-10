Respostas rápidas. Porque Lula da Silva não pode votar nas eleições?

A Justiça brasileira recusou os recursos interpostos por Lula para que pudesse votar nas eleições presidenciais. Depois de ter sido impedido de se candidatar (onde as sondagens lhe davam a vitória), o antigo presidente encontra-se também proibido de votar.

Porque foram negados os recursos?

No dia 3 de outubro, a Justiça brasileira negou um novo recurso do ex-Presidente Lula da Silva, preso por corrupção, que pedia para votar nas eleições do próximo domingo, informou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná. A defesa do líder do Partido dos Trabalhadores (PT) recorreu para aquele órgão, o qual destacou que é “tecnicamente impossível” instalar urnas na sede da Polícia Federal na cidade de Curitiba, onde Lula da Silva está preso, a cumprir pena, desde abril.

O que está em causa?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece um número mínimo de 20 eleitores para a instalação de urnas nas prisões do Brasil. Na sua decisão, o juiz Jean Leeck reconheceu que Lula da Silva tem o direito de votar, já que no Brasil esse poder só é suspenso quando a pessoa condenada tenha esgotado todos os recursos em níveis mais elevados – o que não é o caso -, mas destacou o problema “técnico” da falta de eleitores.

Porque foi preso?

O ex-Presidente brasileiro foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pela prática dos crimes de branqueamento de capitais e corrupção passiva, num processo referente a um apartamento de luxo que teria recebido como suborno pela construtora OAS, em troca de favorecimento em contratos desta empresa com a estatal petrolífera Petrobras.

Como são os dias de Lula?

Uma cela especial, com televisão, 15 metros quadrados e casa de banho privativa. Pode tomar duche de água quente. Com janelas pequenas de vidro e grades, fica no quarto andar do Núcleo de Inteligência Policial, afastada do local dos outros presos no âmbito na operação Lava-Jato, que o antigo presidente brasileiro ficará. Lula não vai estar, pelo menos no início, em contacto com os outros presos. O ex-presidente terá duas horas diárias de acesso a uma zona exterior. Tem direito a receber visitas.