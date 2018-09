Respostas Rápidas. Preço do brent dispara. Poderá atingir os 100 dólares por barril?

Ler mais

O que está a acontecer ao preço do petróleo?

O preço do barril de Brent dispara esta segunda-feira 2,04% para 80,31 dólares, máximos de maio deste ano. Segundo dados citados pela Reuters, os stocks de crude nos EUA estão em mínimos de 2015 e embora a produção esteja em máximos de sempre, a atividade de perfuração aponta para uma descida do output. Já o setor energético responde bem à subida dos preços do petróleo, motivada pela falta de pressa dos membros da OPEP em aumentar produção.

Por que é que esta commodity está a disparar?

Por trás da subida estão três fatores: a perspetiva de uma queda na produção nos Estados Unidos, a decisão da OPEP e outros produtores de manter a oferta ao nível atual e as sanções norte-americanas ao crude iraniano.

A alimentar a subida do preço, a Arábia Saudita, que lidera a OPEP, e a Rússia rejeitaram este domingo um aumento na produção, negando assim o pedido de Donald Trump de medidas para reduzir o preço do petróleo.

“Eu não influencio os preços”, disse Khalid al-Falih, ministro da energia saudita, após uma reunião na Argélia que terminou sem qualquer recomendação para um aumento adicional da produção.

Quais são as perspetivas dos analistas?

Segundo os analistas do BCP os membros da OPEP mostram não terem pressa em aumentar produção. O Presidente norte-americano tinha pedido medidas para contenção na escalada da cotação do petróleo mas na reunião do último fim de semana a Arábia Saudita e a Rússia descartaram um aumento adicional imediato na produção.

Apesar do apelo de Trump, a perspetiva é de um continuar das subidas dos preços. Segundo a Trafigura e a Mercuria, traders de matérias-primas citados pela Reuters, o mercado poderá ficar ainda mais desequilibrado quando as sanções contra o Irão forem implementadas de forma completa a partir de novembro.

O barril de brent poderá atingir os 100 dólares?

Os analistas ouvidos pelo El Economista, não excluem essa possibilidade e apontam para máximos de 2014. “O mercado não tem resposta para o possível desaparecimento de dois milhões de barris por dia”, considerou o co-fundador do Mercuria Energy Group, Daniel Jaeggi, em declarações ao jornal espanhol, acrescentando que esse cenário permite “ver picos acima de 100 dólares por barril”.

Segundo a Reuters, a subida do preço do barril de Brent poderá atingir os 90 dólares no Natal e para acima de 100 dólares no início de 2019.