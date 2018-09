Respostas Rápidas: qual a diminuição e crescimento dos transportes e mercadorias?

Ler mais

Quanto desacelerou o movimento de passageiros no segundo trimestre?

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais teve um crescimento de 6,8%, mas desacelerou face ao disparo de 11,9% do primeiro trimestre, o que representa uma desaceleração de 5,1%.

Qual o crescimento dos transportes em relação ao número de passageiros?

O transporte de passageiros por meio ferroviário registou aumentos quer no comboio (+4,2%; +3,2% no primeiro trimestre) como no metropolitano (+5,4%, após +0,4% no primeiro trimestre). Ao nível do transporte fluvial de passageiros houve um ligeiro aumento (+1,0%; +1,6% no primeiro trimestre).

Em qual dos aeroportos se verificou uma maior movimentação de passageiros?

O aeroporto de Lisboa foi o que mais passageiros movimentou, 7,7 milhões, no 2º trimestre, aumentando 10,7% (+15,9% no primeiro trimestre), tendo abrangido 49,6% da totalidade do movimento nacional. No Porto foi registada uma subida de 11,1% (+12,0% no primeiro trimestre), resultante do movimento de 3,2 milhões de passageiros. Em Faro registou-se uma redução de 1,4% no movimento de passageiros (após a estabilização no trimestre anterior), tendo havido igualmente diminuições em Ponta Delgada (-0,6%) e Funchal (-4,7%).

Que aumentos se verificaram nas mercadorias nos portos?

No segundo trimestre de 2018 deram entrada nos portos nacionais 3.878 embarcações de comércio (+0,8%; -4,0% no primeiro trimestre), correspondendo a 68,2 milhões de GT (+5,1%; -4,2% no trimestre precedente).As mercadorias movimentadas nos portos totalizaram 24,0 milhões de toneladas, representando um aumento de 2,3% e recuperando da diminuição de 9,8% registada no trimestre anterior. As mercadorias carregadas (9,6 milhões de toneladas) aumentaram 2,2%.

Quais os portos que mais mercadorias movimentaram e carregaram?

O porto de Sines movimentou 11,3 milhões de toneladas, registando uma ligeira diminuição (-0,8%), uma ligeira queda em relação aos trimestres anteriores (-17,8% no primeiro trimestre e -15,3% no quatro trimestre de 2017). O mesmo porto juntamente com Leixões (+3,8%), Sines (+2,9%) e Lisboa (+2,2%), foram os que mais mercadorias carregaram.