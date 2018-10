Respostas Rápidas: Que mudanças prepara o Governo nos passes dos transportes?

O primeiro-ministro, António Costa, disse no início desta semana, numa entrevista à TVI, que o próximo Orçamento do Estado (OE2019) terá uma “inovação radical” com a introdução do passe único de transportes nas zonas de Lisboa e do Porto. Reveja o que está em causa com o nosso ‘Respostas Rápidas’.

O que é o passe único?

As famílias residentes nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto vão passar a pagar, no máximo, dois passes para circularem nos transportes públicos. O passe único disponibiliza dois tarifários. Segundo a edição desta quarta-feira do jornal ”Correio da Manhã” existirá um percurso para circulação dentro dos municípios e outro para se circular fora.

Quanto vai custar o passe?

Sendo que os dois tarifários têm percursos diferentes, os preços também vão variar. O primeiro tarifário terá um custo de 30 euros enquanto que o segundo custará 40.

O que é o passe família?

O passe família, que está a ser preparado pelo Governo, surge depois de uma proposta de Fernando Medina e Eduardo Vítor Rodrigues. No seguimento dessas medidas, por exemplo, num agregado familiar em que quatro pessoas tenham passe, no limite, apenas duas pagarão esse título. Este passe poderá permitir poupanças mensais acima de 100 euros, avança o diário do grupo Cofina.

Quando é que entra em vigor?

A lei está prevista para entrar em vigor em abril de 2019, no entanto, o desenho final do pacote de medidas está na fase final de aprovação, acrescenta o jornal, que refere, também, que o Ministério do Ambiente e o das Finanças estão a acertar os detalhes.

Quem fica isento de pagamento?

Segundo o pacote de medidas previstos para os transportes públicos, as crianças até 12 anos deixam de pagar nos transportes públicos e os jovens até 18 anos terão um desconto de 25%.

Que munícipios estão abrangidos?

De acordo com o “Jornal de Notícias”, 18 em Lisboa: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. No Porto serão 17: Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto, Póvoa do Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.