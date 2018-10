Respostas Rápidas: Quem comprou mais casas em Portugal em 2017?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta sexta-feira um destaque com indicadores relativos às aquisições de imóveis por compradores não residentes em Portugal, permitindo aprofundar o conhecimento sobre o mercado de transações de imóveis em Portugal.

Quem comprou mais casas em Portugal no ano passado?

Os estrangeiros (não residentes). Em 2017, 7,7% dos imóveis transacionados em Portugal foram vendidos a estrangeiros, correspondendo a 11,5% do valor total transacionado (7,3% e 12,5%, respetivamente, em 2016).

Há mais estrangeiros a comprar?

Sim. As vendas de imóveis a estrangeiros aumentaram 19,2% em número e 22,6% em valor face a 2016 (com aumentos de 11,4% e 4,6%, no ano anterior).

Então, quem lidera as aquisições em Portugal?

À semelhança do ano anterior, foram os residentes em França que mais imóveis adquiriram em Portugal (19,6% do valor total), seguidos pelos residentes no Reino Unido (16,2%).

Quanto já gastaram nas aquisições?

O valor médio dos prédios vendidos a estrangeiros, em 2017, foi de 160.407 euros, quase 50% superior ao valor médio das transações globais (107.381 euros). No mesmo ano, 6,8% dos imóveis vendidos estrangeiros tinham um valor unitário igual ou superior a 500 mil euros, correspondendo-lhes 36,3% do valor total.

Onde preferem comprar?

Mais de três quartos do valor das aquisições por não residentes localizou-se nas regiões do Algarve (42,8%) e Área Metropolitana de Lisboa (35,0%). Foi nesta última região que o valor médio das aquisições foi o mais elevado (276,8 mil euros).