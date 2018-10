Respostas Rápidas: Quem recebeu e onde chegaram os engenhos explosivos nos EUA?

O que diz o comunicado dos Serviços Secretos norte-americanos?

A nota refere que foram interceptados dois ‘pacotes’ suspeitos endereçados a duas pessoas protegidas pelos Serviços Secretos. “[Na noite de] 23 de outubro de 2018, os Serviços Secretos recuperaram um ‘pacote’ endereçado à antiga Primeira Dama, Hillary Clinton, no condado de Westchester, no estado de Nova Iorque. Esta manhã, dia 24 de outubro de 2018, um segundo ‘pacote’ endereçado à residência do ex Presidente, Barack Obama, foi interceptado pelo staff dos Serviços Secretos em Washington”.

No comunicado, os Serviços Secretos explicam que os ‘pacotes’ “foram imediatamente identificados durante uma triagem de correspondência de rotina e encarados como potenciais engenhos explosivos”. “Os dois ‘pacotes’ foram interceptados antes de serem entregues nos locais para os quais foram enviados.” Nem Clinton, nem Obama os receberam nem tampouco estiveram em risco de os receber.

Finalmente, lê-se ainda na nota que “os Serviços Secretos iniciaram uma investigação criminal que será suportada por todos os recursos disponíveis a nível federal, estadual e local de forma a determinar-se a fonte destes ‘pacotes’ e identificar os responsáveis” pelo seu envio.

Houve outros visados além de Hillary Clinton e de Barack Obama?

Sim. Na passada segunda-feira, dia 22 de outubro, o multimilionário de origem húngara, George Soros, foi alvo de um ataque que acabou por não se concretizar. De acordo com o jornal norte-americano “New York Times”, um engenho explosivo foi encontrado na caixa de correio da casa de George Soros. O engenho foi detonado por uma equipa de técnicos detonadores do condado de Westchester, um subúrbio no estado de Nova Iorque. Os motivos por detrás do ataque a George Soros ainda não são claros embora ele seja um alvo de grupos da direita do espectro político. A polícia local admitiu que a investigação a este ataque está agora a ser levada a cabo pelos escritórios do FBI de Nova Iorque e pelo Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.

Já nesta quarta-feira, dia 24 de outubro, a sede da CNN em Nova Iorque, no edifício Time Warner, que foi evacuado.

A Casa Branca foi um alvo visado?

Não. Depois de alguma incerteza sobre este assunto na imprensa internacional, que veiculou informações contraditórias, a agência noticiosa CNBC veio clarificar que os Serviços Secretos recorrem ao Twitter para desmentir que a sede do Executivo norte-americano tenha recebido um ‘pacote’ com um engenho explosivo. Na página da internet da CNBC lê-se que os Serviços Secretos que as notícias a propósito da intercepção de um terceiro ‘pacote’ endereçado à Casa Branca são “incorrectas”.

CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages – one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI — U.S. Secret Service (@SecretService) October 24, 2018