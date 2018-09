Respostas Rápidas: ‘Zenu’ em prisão preventiva. O que está em causa?

Ler mais

José Filomeno dos Santos foi preso?

Segundo informações avançadas por diversos meios de comunicação social, incluindo o jornal Observador que confirmou junto da defesa de José Filomeno dos Santos, o filho do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos estará em prisão preventiva.

De que é acusado José Filomeno dos Santos?

José Filomeno dos Santos foi sexta-feira formalmente acusado pela Procuradoria Geral da República angolana pelos crimes de associação criminosa, falsificação, tráfico de influências, burla, peculato e branqueamento de capitais, avança a SIC Notícias.

Quando é que ocorreram os alegados crimes?

As acusações estão associadas ao período em que o filho do ex-presidente de Angola se encontrava à frente do Fundo Soberano de Angola, entre 2012 e janeiro de 2018, quando foi exonerado.

Existem mais envolvidos no processo?

Sim, além de José Filomeno dos Santos, foram ainda acusados Valter Filipe, Jorge Gaudens Pontes e António Bule Manuel.

(em atualização)