Respostas Rápidas: O que falhou no PT para conseguir derrotar Bolsonaro?

O candidato do Partido Social Liberal foi este domingo eleito presidente do Brasil, vencendo a segunda volta das presidenciais com 55,15% dos votos. O adversário, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, que tinha ensaiado uma tímida recuperação na reta final da campanha, não foi além dos 44,85%.

Associação com Lula

Foi através da onda de Lula da Silva que Haddad conseguiu tornar-se relevante na primeira volta, ao receber votos que iriam para o ex-presidente. No entanto, a associação com Lula também teve um efeito negativo: Haddad passou a ser visto como um candidato sem vida própria.

Fracasso do acordo com Ciro Gomes

Na segunda volta das eleições a cúpula do PT defendia um acordo com Ciro Gomes, Marina Silva e o PSDB do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas as conversas nunca avançaram. Ciro manifestou-se várias vezes contra Bolsonaro nas redes sociais, mas nunca mencionou o apoio a Haddad.

Autocrítica chegou tarde

Para o cientista político Claudio Gonçalves Couto, citado pela BBC Brasil, o partido deveria ter reconhecido que os seus membros estiveram ligados a escândalos de corrupção anos antes da eleição. Também o filósofo Ruy Fausto acredita que Haddad deu, no final da campanha, passos importantes em direção a um ‘mea culpa’, mas uma autocrítica mais incisiva poderia ter reforçado sua candidatura.

Subestimar o ‘WhatsApp’

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, confessou numa entrevista que o partido subestimou o papel do WhatsApp na campanha. “Não nos preparamos devidamente apesar de ser uma coisa que já tinhamos no radar com a campanha de Donald Trump”

Tema da Venezuela

Quando a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu Nicolás Maduro (presidente da Venezuela) foi um “desastre para a campanha”, disseram os especialistas. “Alimenta a ideia de que o Brasil vai tornar-se uma Venezuela, quando isso não tinha o menor risco de acontecer com Haddad”, afirmou à BBC o cientista político Claudio Gonçalves Couto.