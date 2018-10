Resultado de 56,6 mil milhões da Amazon fica aquém das estimativas

As receitas da Amazon ascenderem a 56,6 mil milhões de dólares, no terceiro trimestre de 2018, o que representa um aumento de 29%, em termos homólogos. O resultado ficou aquém das estimativas de Wall Street, que colocavam as receitas da empresa fundada e liderada por Jeff Bezos nos 57,07 mil milhões de dólares, no penúltimo trimestre do ano.

O resultado líquido do terceiro trimestre deste ano ascendeu a 2,9 mil milhões de dólares, um aumento de 1.345% face a igual período de 2017, em que tinha ficado nos 256 milhões de dólares.

Foi o quarto trimestre consecutivo em que a Amazon apresentou lucros superiores à fasquia dos mil milhões de dólares. No entanto, as ações da Amazon tombaram 6% no mercado ‘after hours’, segundo dados da agência Reuters.