Resultados da Alphabet abaixo do estimado

A Alphabet – que substituiu a Google em bolsa e que a detém a 100% – reportou esta quinta-feira à noite os resultados do seu terceiro trimestre fiscal, tendo as receitas ficado aquém das estimativas do consenso de mercado.

Apesar de terem subido para 33,74 mil milhões de dólares, ficaram ligeiramente abaixo do estimado (34,05 mil milhões de dólares). Quanto aos lucros, aumentaram de 6,73 mil milhões para 9,19 mil milhões de dólares.

A tecnológica registou lucros de 13,06 dólares por ação – ficando acima da projeção média dos analistas inquiridos pela Bloomberg, que apontavam para 10,45 dólares.

Apesar disso, a tecnológica reportou um aumento nos custos, levando a margem operacional a recuar 3 pontos percentuais para 25%.

Após o anúncio dos resultados, as ações tombaram 5%, nas negociações depois do fecho de Wall Street.