Resultados da Amazon e dona da Google penalizam Wall Street

Os mercados financeiros norte-americanos descambaram novamente no arranque da sessão desta sexta-feira, dia 26 de outubro, reagindo sobretudo aos resultados das gigantes tecnológicas Amazon e Alphabet, que foram apresentados ontem à noite, após o fecho do mercado, e que ficaram aquém das expectativas dos analistas, desiludindo também os investidores.

A ‘dona’ da Google cai 3,28%, para 1.059,67 dólares, na sequência de ter divulgado recentemente os seus lucros do terceiro trimestre fiscal – que, apesar de terem subido para 33,74 mil milhões de dólares, ficaram ligeiramente abaixo do estimado (34,05 mil milhões de dólares). Já a Amazon tomba 7,27%, para 1.652,66 dólares, após revelar que teve receitas de 56,6 mil milhões de dólares (+29% face ao mesmo período de 2017) , abaixo dos 57,07 mil milhões de dólares previstos pelos especialistas.

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones recua 0,98%, para os 24.739,45 pontos, e acompanhando estes números em baixa, o alargado S&P 500 perde 1,61%, para os 2.662,03 pontos. Na mesma linha, o tecnológico Nasdaq tomba 2,22%, para os 7.146,43 pontos. Já o Russell 2000 desvaloriza 1,16%, para os 1.482,24 pontos.

A marcar a bolsa de Nova Iorque estão ainda os últimos dados sobre o crescimento da economia norte-americana, divulgados pelo Departamento de Análise Estatística do Departamento de Comércio do Governo dos Estados Unidos, que revelam desaceleração.

“O PIB dos Estados Unidos cresceu a um ritmo de 3,5% entre julho e setembro, de acordo com a primeira leitura deste importante indicador divulgado hoje. Estes dados supõem uma notável desaceleração ante o avanço dos 4,2% registados no terceiro trimestre, mas são colocados acima das expectativas do mercado, que falou de um crescimento de 3,3%”, salienta o analista Aitor Méndez Riesgo, da IG.

No mercado petrolífero, a cotação do barril de Brent recua 0,75%, para 76,31 dólares, enquanto a cotação do crude WTI perde 1,02%, para 66,64 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, destaque para o recuo de 0,19% do euro face ao dólar (1,1352) e para a desvalorização de 0,09% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2804).

Notícia atualizada às 15h02