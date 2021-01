Resultados do BBVA caem 63% em 2020 para 1.305 milhões

Perdas por deterioração de ativos financeiros de 5.908 milhões de euros, provisões de 1.085 milhões e deterioração do fundo do comércio do BBVA nos EUA de 2.084 milhões explicam a queda do resultado líquido do grupo BBVA de 62,9% para 1.305 milhões de euros em 2020 por comparação a 2019.

No quarto trimestre o Grupo BBVA obteve um lucro de 1.320 milhões de euros acima dos 1.141 milhões no trimestre imediatamente anterior e o banco explica que se trata do melhor trimestre dos últimos dois anos.

Carlos Torres Vila, presidente do BBVA, no comunicado do banco espanhol, considera que “em 2020, alcançamos excelentes resultados num ano particularmente complexo. Além disso, também anunciamos uma transação histórica para o BBVA, a venda de nossa subsidiária nos Estados Unidos. Uma operação que nos coloca numa posição de força ímpar no sector e que nos permite aumentar a remuneração dos nossos acionistas”.

A venda da subsidiária nos Estados Unidos contribuirá com cerca de 8.500 milhões de euros de capital, que a entidade utilizará para crescer com rentabilidade nos seus mercados e aumentar a remuneração dos acionistas.

O BBVA vai pagar relativamente a 2020 5,9 euros por ação e, com relação ao ano fiscal de 2021, espera retomar sua política de dividendos de 35% – 40%. Adicionalmente, tem como objetivo a recompra de cerca de 10% das ações do Grupo, concluída a venda da subsidiária nos Estados Unidos. Tudo isto sempre sujeito às condições de mercado e às aprovações necessárias.

Em 2020 a margem financeira líquida diminuiu -2,7% num ano e o lucro atribuído sem itens extraordinários foi de 3.084 milhões de euros (-36,1%), fruto da antecipação da provisões devido à pandemia, especialmente no primeiro semestre do ano.

Incluindo os itens extraordinários – o ajustamento negativo de 2.084 milhões de euros pelo goodwill dos Estados Unidos realizado no primeiro trimestre de 2020 e as mais-valias líquidas de 304 milhões de euros da venda do negócio de seguros não vida em Espanha à Allianz apurado no quarto trimestre – o lucro atribuído do exercício foi de 1.305 milhões de euros (-62,9%).

Ainda assim , o BBVA está no topo da banca europeia em termos de rentabilidade, com o ROE de 6,9%.

O rácio de capital CET1 ‘full-loaded’ em 31 de dezembro era de 11,73%, 21 pontos base acima do nível de setembro de 2020.

O rácio de crédito em incumprimento (NPL) caiu para 4,27%, face a 4,44% em 2019.

Durante 2020, o BBVA ajudou três milhões de clientes afetados pela pandemia com cerca de 63.000 milhões de euros entre linhas de crédito com aval público e moratórias.

O banco tem 8,5% da carteira de crédito em regime de moratória.