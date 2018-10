Resultados líquidos da Sonae Indústria atingem os 22,6 milhões

A Sonae Indústria atingiu resultados líquidos positivos nos primeiros nove meses do ano de 22,6 milhões de euros, valor acima do registado no mesmo período do ano anterior em 8%. O EBITDA recorrente dos negócios integralmente detidos no terceiro trimestre atingiu os 59,7 milhões de euros, abaixo do verificado no ano anterior.

Tal deveu-se essencialmente ao nosso negócio da América do Norte que foi afetado por alguns problemas de produção, em grande medida já resolvidos, e por custos variáveis mais elevados, em particular custos de transporte e energia” disse Paulo Azevedo, presidente do grupo, em comunicado enviado à CMVM. Já a dívida líquida consolidada reduziu cerca de 3 milhões de euros face ao primeiro semestre.

O volume de negócios proporcional reduziu 17,5 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, para os 468 milhões de euros.

Os resultados da Sonae Arauco no período em referência foram significativamente menores face ao trimestre anterior. “Esta variação é explicada por períodos de paragem para manutenção anual mais longos que o esperado em algumas das nossas fábricas na Europa e pelo desafio da reentrada, num mercado menos dinâmico, da capacidade das duas fábricas portuguesas afetadas pelos incêndios florestais”.

Os resultados foram inferiores aos do trimestre anterior “também por via dos menores proveitos reconhecidos em relação às compensações de seguros (uma redução de cerca de 8 milhões de euros para a nossa participação de 50%)”.

“Considerando a nossa participação de 50% na Sonae Arauco, o EBITDA recorrente proporcional dos últimos doze meses foi de 78,6 milhões de euros, gerando uma margem de 12,8%. A dívida líquida proporcional aumentou para 336 milhões de euros devido ao aumento da dívida líquida da Sonae Arauco, que seria materialmente inferior não fora o montante significativo de compensações de seguros esperadas e ainda não recebidas no final deste período”.