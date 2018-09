Retalho tomba e leva o PSI 20 para terreno negativo

Ler mais

A bolsa de Lisboa fechou esta quinta-feira no ‘vermelho’, tendo invertido a tendência de abertura da sessão e a contrariar o sentimento positivo das principais praças europeias. O índice de referência nacional PSI 20 caiu 0,27% para 5.358,81 pontos, penalizado pelos tombos das duas representantes do retalho.

A Sonae desvalorizou 2,55% para 0,9345 euros por ação, enquanto os títulos da concorrente Jerónimo Martins perderam 1,67% para 12,93 euros.

Na Europa, o dia foi pintado de ‘verde’ entre as principais praça, com o índice pan-europeu Euro Stoxx 50 a ganhar 1,03%. O alemão DAX subiu 0,91%, o francês CAC 40 ganhou 1,07%, o espanhol IBEX 35 avançou 1%, o italiano FTSE MIB valorizou 0,60% e o britânico FTSE 100 ganhou 0,46%.

No mercado cambial, o euro apreciou-se 063% para 1.1746 dólares, enquanto no mercado de dívida da zona euro, a tendência foi mista. No caso de Portugal, a yield das Obrigações a 10 anos recuou 2,5 pontos base para 1,831%.

