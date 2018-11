Revisão do PDM de Câmara de Lobos entra em período de discussão pública

A revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Câmara de Lobos entrou em período de discussão pública por 30 dias, de acordo com o aviso publicado na passada segunda-feira em Diário Oficial.

O documento pode ser consultado tanto na Câmara Municipal de Câmara de Lobos como no sítio e no sítio oficial do Município, em www.cmcamaradelobos.pt.

Durante este período de 30 dias podem ser entregues sugestões, observações, reclamações, e pedidos de esclarecimento sobre o PDM.

Vai ainda ser organizada a 12 de novembro, no Museu de Imprensa da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, uma sessão de apresentação do PDM, e ainda estão previstas sessões de esclarecimento em cada uma das Juntas de Freguesia do concelho.