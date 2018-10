Revisão do rating não assusta Itália. Bolsa portuguesa segue também no ‘verde’

A bolsa portuguesa mantém-se na manhã desta segunda-feira, dia 22 de outubro, a negociar em terreno positivo, numa altura em que a tendência das principais bolsas europeias é igualmente otimista. O principal índice português, PSI 20, soma 0,40%, para 5.046,16 pontos. A alavancar a praça lisboeta estão as subidas dos títulos das papeleiras e retalho.

Nas empresas da pasta e do papel, destaque para a Altri, que avança 2,07%, para 7,55oo euros. A Navigator, que na sexta-feira, após o fecho do mercado, anunciou que já tinha retomado algumas das operações na fábrica da Figueira da Foz (suspensas temporariamente devido à passagem do furacão Leslie) sobe 1,07%, para 4,1460 euros. Também a Semapa valoriza (+0,97%).

As ações do BCP (+0,85%, para 0,2259 euros) escaparam a um contexto internacional menos estável. “As ações do banco têm apresentado uma vulnerabilidade que tem origem na recente correção dos bancos espanhóis e na instável situação económico‐orçamental em Itália”, explicaram os analistas do BPI, num research de mercado publicado esta manhã.

Com ganhos estão ainda as ações dos CTT – Correios de Portugal (+1,13%), da Galp Energia (+0,58%), da Sonae (+0,59%) e da Jerónimo Martins (+0,26%). Por outro lado, a ‘vermelho’, a EDP – Energias de Portugal (-0,54%), da EDP Renováveis (-0,12%), da Sonae Capital (-0,27%) e da Pharol (-1,11%).

“O índice Shangai Composite subia cerca de 4%, o melhor registo desde março 2016, justificado pelas palavras e as medidas dos responsáveis chineses para suportar a economia. Em Itália, a Moody’s cortou o rating da dívida soberana, que fica agora apenas um nível acima do patamar considerado “lixo”. Ainda assim, o facto de ter atribuído um outlook estável (não admitindo portanto a possibilidade de novas revisões nos próximos meses) ajuda a justificar a queda dos juros da dívida italiana (para 3,323%)”, explica Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

Aitor Méndez Riesgo, analista da IG, salienta a rentabilidade dos títulos italianos a 10 anos, que diminuiu para menos de 3,4% pela primeira vez desde o passado dia 5 de outubro. “As águas no capítulo ‘Brexit’ também parecem acalmar um pouco. As últimas propostas britânicas para estender o período de transição ajudaram a suavizar a situação entre Bruxelas e Londres, mas também colocaram a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, numa posição difícil que, ao longo do dia de hoje, tentará defender no parlamento”, afirma.