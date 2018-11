Revisão em baixa das perspetivas económicas na UE faz tremer bolsas europeias

A praça lisboeta inverteu, a meio da sessão desta quinta-feira, dia 8 de novembro, a tendência de abertura e está agora a negociar em terreno negativo. O principal índice bolsista português, PSI 20, cai 0,20% para 5.005,34 pontos, pressionado pelas quedas da Pharol e do retalho. Na Europa, o sentimento é misto, depois de a Comissão Europeia ter revisto em baixa o crescimento da zona euro.

A Pharol é a cotada que mais perde, depois de ter estado a ganhar quase 8%. A beneficiar a Pharol está o anúncio de que foi aprovado um novo aumento de capital pela Oi, empresa brasileira de telecomunicações, da qual a Pharol já foi a principal acionista. A empresa brasileira tenta com este aumento de capital conseguir uma capitalização de 4 mil milhões de reais depois de ter feito um aumento de capital por conversão de créditos. A cotada perde agora 1,58% para 0,162 euros.

No setor do retalho, a Jerónimo Martins cai 0,37% para 10,775 euros, enquanto a Sonae perde 1,10% para 0,854 euros. Em baixa estão também o BCP (-0,44%), a Mota-Engil (-1,35%), a NOS (-0,87%), a EDP (-0,06%), a EDP Renováveis (-0,45%), a Navigator (-0,29%), os CTT (-0,41%), a Sonae Capital (-0,40%) e a F. Ramada (-0,55%).

Em terreno positivo destaca-se a Corticeira Amorim, que ganha 1,54% para 9,920 euros. A acompanhar a tendência estão ainda a Galp Energia (0,13%), a Altri (0,27%), a Semapa (0,50%), a REN (0,75%) e a Ibersol (0,24%).

As restantes praças europeias estão a negociar em terreno misto. O índice alemão DAX perde 0,17%, o francês CAC desvaloriza ligeiramente 0,02% e o italiano FTSE MIB deprecia 0,47%. Em contraciclo, o holandês AEX soma 0,17%, o britânico FTSE 100 avança 0,46% e o espanhol IBEX 35 sobe 0,19%.

A influenciar as bolsas europeias está a revisão em baixa das perspetivas de crescimento da zona euro. A Comissão Europeia acredita que a economia europeia vai crescer 1,9% (menos 0,1 ponto percentual do que na anterior previsão) e que esse abrandamento económico da região se prolongue até 2020.

Por outro lado, os resultados das eleições intercalares que decorreram esta terça-feira nos Estados Unidos estão ainda a dar algum ânimo aos mercados. Os republicanos perderam a maioria na Câmara dos Representantes, mas mantiveram a maior parte das cadeiras no Senado.

“Este era o cenário esperado, levando as bolsas a reagirem em alta, no entanto, não é o cenário que mais sustenta uma valorização dos mercados. Os democratas podem ser um entrave à agenda de Trump, em específico, a uma nova ronda de cortes nos impostos, o que impulsionou no passado as bolsas, no entanto, pode haver um consenso em aumento das despesas em infraestruturas, dinamizando alguns sectores”, explica Carla Maia Santos, corretora sénior da XTB.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, cai 0,31% para 71,85 euros, enquanto a cotação do crude WTI perde 0,08%, para 61,62 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro deprecia ligeiramente 0,03% para 1,142 dólares e a libra recua 0,17% para 1,310 dólares.