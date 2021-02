Revistas Elle vão deixar de estar nas bancas em Portugal

A RBA Portugal anunciou esta sexta-feira que vai descontinuar a licença das revistas Elle e Elle Decoration, bem como do site elle.pt, devido “às profundas transformações no mercado de revistas femininas” aceleradas pela pandemia.

“O número duplo de março/abril (n.º 388), já nas bancas, é o último”, adianta a RBA Portugal, em comunicado.

Esta decisão vai afetar “sete pessoas”, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

“Foram 32 anos a acompanhar de perto mudanças culturais e sociais e a contribuir para a consciencialização das questões femininas – da moda e beleza aos direitos cívicos passando pela maternidade, sustentabilidade e inclusividade”, adianta a RBA Portugal, em comunicado.

Trata-se de “um percurso do qual muito nos orgulhamos mas que agora chega ao fim devido às profundas transformações no mercado das revistas femininas, aceleradas pela pandemia da covid-19”, explica a editora, que agradece a todos os que, desde 1988, fizeram da Elle Portugal “um meio de referência no seu segmento – a equipa, os anunciantes e os leitores”.