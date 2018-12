Revolta dos “coletes amarelos” já causou prejuízos superiores a mil milhões de euros

“É uma catástrofe para os negócios e para a nossa economia”, disse hoje Le Maire aos jornalistas, enquanto visitava o centro de Paris. De acordo com as associações de retalhistas, o protesto causou avultados prejuízos, superiores a mil milhões de dólares.

O setor do turismo foi outros dos mais prejudicados. As imagens da capital francesa causaram uma quebra 50% nas reservas turísticas, em comparação com o ano anterior. Na mesma linha, os museus cancelaram o acesso a algumas das maiores exposições de artistas, como Picasso, Caravaggio e Basquiat.

Recorde-se que em França, este movimento dos “coletes amarelos” nasceu espontaneamente, à margem dos partidos e sindicatos, que inicialmente protestaram contra a grande carga de impostos e perda do poder de compra mas depois alargou o descontentamento em relação a várias medidas do Presidente francês, Emmanuel Macron.

O governo francês vai reforçar o dispositivo de segurança por parte das forças que estão atualmente em patrulhas anti-terroristas no país, com o objetivo de proteger os edifícios públicos. Os comerciantes de todas as lojas dos Campos Elísios foram aconselhados a tapar as montras com painéis de proteção e a retirar todos os objetos exteriores que possam ser mais vulneráveis.

O Arco do Triunfo, que se situa no topo da avenida mais emblemática de Paris, foi palco dos maiores momentos de tensão e confrontos entre manifestantes e polícia no último sábado, 1 de dezembro. “Não tenho nenhum problema em admitir que em tal ou tal questão poderíamos ter feito diferente, e que se ainda houver tanta raiva é porque ainda temos muitas coisas para melhorar”, disse Emmanuel Macron.