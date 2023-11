A Revolut apresenta soluções para pagamentos presenciais e lança o Revolut Reader, o seu primeiro dispositivo de hardware, em Portugal

8 Novembro 2023, 21h40

A Revolut vai lançar em Portugal o Revolut Reader, um leitor de cartões “leve, rápido e potente”.

O Revolut Reader foi inicialmente lançado no Reino Unido e na Irlanda em julho de 2022 e, desde então, foi implementado em vários países como Espanha, França, Itália e, mais recentemente, Portugal. O seu lançamento marcou a entrada da Revolut nos pagamentos presenciais, “à medida que a super app continua a diversificar a sua oferta para clientes empresariais.”

“Este novo produto foi concebido para permitir que comerciantes de todos os tipos aceitem pagamentos de forma segura, em qualquer lugar, quer tenham a própria loja física fixa ou não. A ferramenta oferece acesso a fundos em apenas um dia, diretamente na app Revolut, eliminando a necessidade de múltiplos sistemas e contas para transações”, lê-se no comunicado.

“A sua chegada a Portugal dará aos clientes da Revolut Business e da Revolut Pro uma nova e poderosa ferramenta para continuarem a desenvolver os seus negócios. Com um preço competitivo e sem comissões ocultas, o Revolut Reader foi concebido para qualquer tipo de empresa, grande ou pequena, startup ou multinacional, novos comerciantes ou serviços centralizados, em todas as indústrias”, avança a app financeira.

O Revolut Reader simplifica os pagamentos presenciais, facilitando a aceitação de operações instantâneas e seguras efetuadas com cartões de débito e de crédito, bem como com métodos de pagamento contactless. Possui uma bateria de longa duração que permite receber pagamentos durante todo o dia.

O dispositivo possui “funcionalidades inteligentes para acompanhar as exigências de um negócio em crescimento, incluindo um catálogo onde os utilizadores podem criar e personalizar os seus próprios produtos/serviços, ao selecionar facilmente os produtos ou serviços que um determinado consumidor pretende adquirir. Todos os cálculos são efetuados automaticamente e os dados são armazenados na app do utilizador. As empresas podem efetuar cobranças em qualquer uma das 14 moedas suportadas pela Revolut, sem custos adicionais”.

Os clientes podem aceitar, liquidar e armazenar fundos num único local, seja na sua conta Revolut Business ou Revolut Pro (um espaço dedicado aos freelancers na app Revolut), e os pagamentos são processados em menos de 5 segundos.

Além disso, o Revolut Reader pode ser adaptado a outros sistemas de terminais de pagamento existentes nas empresas, “com uma solução SDK/API incluída”.

A empresa diz que “ao abrir uma conta de comerciante com a Revolut Business, os clientes podem ligar-se diretamente ao Revolut Reader. “Além disso, os clientes com Revolut Reader podem aceder a uma rede de mais de 35 milhões de consumidores que fazem compras com a Revolut”.

O Revolut Reader também está disponível para os utilizadores da Revolut Pro. A Revolut Pro é uma funcionalidade da app pessoal da Revolut que permite aos utilizadores abrir gratuitamente uma conta bancária profissional, separada da sua conta pessoal, mas dentro da mesma app.