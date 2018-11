Ribeira Brava vai ter 5.500 metros de caminhos florestais beneficiados

A Ribeira Brava vai ter uma beneficiação de 5.500 metros de caminhos florestais, levadas a cabo pelo Governo Regional.

A intervenção vai incluir a regularização do piso, a desmatação da vegetação existente no caminho e nas bermas, de maneira a evitar ignições e a propagação do fogo de um lado para o outro.

Vão ser ainda removidos os despojos lenhosos que impedem a circulação de viaturas. A obra inclui ainda a regularização e limpeza dos sistemas de drenagem desses mesmos caminhos florestais como as valetas e os drenos.

O objetivo passa por promover uma melhor gestão destes caminhos florestais e a protecção de pessoas e bens.