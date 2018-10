Ribeira do Junçal estabilizada por 8,8 milhões de euros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou na passada terça-feira a empreitada de estabilização da margem esquerda da Ribeira do Junçal uma obra que custou 8,8 milhões de euros.

A expetativa é que esta obra, salienta o governante, contribua para o garantir da mobilidade da população, bem como para aumentar o fluxo de turistas para esta localidade.

Nesta visita à Ribeira do Junçal, Albuquerque disse ainda que o Governo Regional está disponível para auxiliar, quer em termos financeiros quer técnicos, no cemitério do Porto da Cruz.

“Este espaço de tutela municipal e exige sensibilidade no seu tratamento. Estamos disponíveis para ajudar auscultando a Câmara Municipal, a Autarquia, a Junta de Freguesia, a paróquia”, disse o governante.

O líder do executivo regional recordou ainda as obras que estão a ser feitas ao nível do abastecimento de água no Porto da Cruz e ainda a consolidação que foi feita no talude do Maçapez.