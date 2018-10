Ribeiro Mendes é candidato a presidente da Associação Mutualista e Costa Pinto a presidente do Conselho Geral

Está a decorrer um encontro público do grupo de subscritores do Manifesto ‘Construir a Confiança, associados da Associação Mutualista Montepio Geral, no Altis , em Lisboa. Esse encontro serve também para anunciar formalmente a candidatura da lista encabeçada por Fernando Ribeiro Mendes, atual administrador da Associação liderada por Tomás Correia.

Fernando Ribeiro Mendes anunciou que era candidato a presidente da Associação Mutualista e que tinha convidado João Costa Pinto para presidente do Conselho Geral.

A lista que pretende assumir a presidência nas eleições de 7 de dezembro diz que “o objetivo essencial que nos há-de guiar é a reconstrução da confiança associativa e junto dos nossos parceiros fundamentais – o governo, o parlamento, os reguladores da atividade económica e as entidades da economia social”.

“Este caminho de construção da confiança pressupõe a união de todos os mutualistas. Não há associados de primeira e de segunda no Montepio e ninguém deve ficar de fora ou alheio a um tal cerrar de fileiras”, disse Ribeiro Mendes.

O candidato a substituto de Tomás Correia defende a “união e confiança para o futuro exigem novas equipas de governo da Associação cuja credibilidade seja inatacável. Os candidatos aos órgão sociais em dezembro deverão dar todas as garantias de idoneidade, ter um perfil profissional adequado e robusto, assegurando ainda a diversidade de género, de opinião, regional e socioprofissional, num quadro de solidariedade mutualista total”.

Ribeiro Mendes que está atualmente na administração da Associação disse ainda que “na futura administração, os eleitos devem ainda cumprir cabalmente os critérios de idoneidade e de adequação profissional exigíveis para o registo prévio junto da Autoridade de Supervisão dos Seguros”.

Entre as opções estratégicas desta lista está a “definitiva separação de águas entre a mutualidade e a sua caixa económica, concretizando a real abertura de capital social desta a entidades da economia social nacional e internacional e assegurando a condução do negócio bancário com total autonomia de gestão, alinhada com os valores mutualistas e visando o lucro para valorizar a poupança dos associados”.

“No imediato importa estabilizar a Associação Mutualista, designadamente através da revisão estatutária que o novo Código Mutualista impõe, etapa decisiva para modernizar as práticas mutualistas, adaptando-as à mudança social do nosso País”, começou por dizer Ribeiro Mendes.

E “é urgente preparar a reforma dos estatutos à luz do novo Código mutualista, criando condições para a plena participação dos associados na vida do Montepio, reforçando a democracia representativa, introduzindo o voto electrónico, dinamizando a vida associativa ao nível regional e local, designadamente através de orçamentos participativos e garantindo a plena accountability dos dirigentes”, defendeu também.

O primeiro a falar foi Norberto Pilar, que no passado foi presidente dos CTT, que se intitulou “o mais velho de um conjunto de associados que teve a iniciativa deste projeto eleitoral”.

Assim ficou estabelecida a relação entre o manifesto e a candidatura de Ribeiro Mendes.

As candidaturas às eleições de dezembro para a Associação Mutualista Montepio Geral podem ser apresentadas a partir do passado dia 1 de outubro, devendo haver uma lista de continuidade à gestão de Tomás Correia e pelo menos uma lista de oposição que é esta de Fernando Ribeiro Mendes.

As eleições para a Associação Mutualista Montepio (AMM) ocorrem apenas em dezembro, com o prazo para a apresentação de candidaturas a decorrer até final de outubro.

Carvalho das Neves e Rui Martinho no manifesto União e Confiança

Chama-se União e Confiança é o manifesto anti-Tomás Correia para a Associação Mutualista. Os subscritores, entre os quais estão José Almeida Serra (antigo administrador do Montepio), Mário Valadas, Norberto Pilar (ex-presidente do conselho de administração da TAP), João Costa Pinto (ex-administrador do Banco de Portugal), Menezes Rodrigues (antigo membro do Conselho Geral e de Supervisão da Caixa Económica Montepio Geral), Rui Leão Martinho (bastonário da Ordem dos Economistas), João Proença (ex-secretário-geral da UGT), ou Manuel de Almeida Damásio (reitor da Universidade Lusófona), são muito críticos da atual liderança.

O Montepio “enfrenta uma crise de reputação fatal para a sua ação e, principalmente, para sua capacidade de desenvolvimento. A confiança no Montepio, entre os seus Associados e no público em geral, encontra-se profundamente abalada por suspeições de falta de competência e de idoneidade de alguns gestores que decorrem, inevitavelmente, do modo de funcionamento do seu sistema de governo. A falta de transparência das decisões e a insuficiente ponderação de alternativas de ação sustentam essas suspeições”, lê-se no documento.

Perante este cenário, os subscritores propõem-se submeter às eleições para os órgãos associativos “listas de candidaturas constituídas por pessoas com perfil adequado à prossecução daqueles objetivos e nas quais deverão estar presentes elementos dos atuais órgãos sociais que oportuna e responsavelmente alertaram para as consequências negativas das decisões e modo de funcionamento desses órgãos”.

(Em atualização)