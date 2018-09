Richard Branson: “É mais fácil atrair os mais talentosos quando a empresa é aberta e flexível”

A evolução da tecnologia tornou possível trabalhar praticamente em qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão com a internet. Uma situação que pode favorecer a conciliação da vida familiar e profissional dos funcionários, ser mais produtiva e permitir uma menor carga laboral horária sendo igualmente eficaz. Esta espécie de paraíso do trabalho faz parte da antevisão do que o multimilionário Richard Branson, que está a pressionar muitos empresários para promoverem o teletrabalho, tem do que poderão ser os empregos do futuro.

“O trabalho duro é importante, mas gostar do que se faz e divertir-se é igualmente crucial”, diz Branson. “A diversão é um dos ingredientes mais importantes e desprezados de qualquer empresa de sucesso”, defende o empresário no seu livro ‘O estilo Virgin’, revela a cadeia CNBC.

Seguindo essa filosofia, a Virgin oferece aos seus funcionários muitas alternativas para tornarem o seu trabalho mais flexível. Assim, os funcionários do grupo têm licenças ilimitadas e a possibilidade de trabalharem em casa sempre que quiserem. “É mais fácil atrair os funcionários mais talentosos quando a empresa é aberta e flexível”, refere Branson na sua página pessoal numa das redes sociais, citado pelo ‘El Economista’. “Não é produtivo forçar os trabalhadores a comportarem-se de forma convencional”, refere ainda.