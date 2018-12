Rio homenageia Sá Carneiro no Twitter “por convicção” e não “por conveniência”

“Hoje vou homenagear Sá Carneiro. É mesmo por convicção, não é por conveniência; por ser politicamente correto. Ainda hoje é a minha referência social-democrata. Antes de entrar para o PSD, o jovem Rui Rio entrou para o partido de Sá Carneiro”. Esta é a mensagem que acompanha o seguinte vídeo, publicado na conta oficial de Rui Rio na rede social Twitter:

O líder do PSD abriu a conta no Twitter a 1 de dezembro, anunciando na primeira publicação: “Dou hoje início ao meu Twitter Oficial. Nada melhor do que o Dia da Restauração para o fazer. Porque estou aqui por Portugal! #PrimeiroPortugal”. No dia seguinte publicou o vídeo de um “Tempo de Antena do PSD”, destacando que “foi o programa mais visto do dia” na RTP e “o sexto mais visto da televisão portuguesa”.

À terceira publicação, a 3 de dezembro, uma homenagem “por convicção” a Sá Carneiro. “Quando o doutor Francisco Sá Carneiro fundou um partido, era aí que eu tinha de estar”, afirma Rio no vídeo, o qual também está disponível no canal do partido no YouTube.